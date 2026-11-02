Раньше "батальонов смерти" на годы: как студентки из рядов УСС стали офицерами армии Габсбургов

В августе 1914 года, когда Европа погрузилась в кровавый хаос Великой войны, на восточном фронте произошло то, что совершенно не укладывалось в головах тогдашних генералов. Молодые женщины добровольно взяли в руки тяжелые винтовки системы Манлихера, чтобы сражаться наравне с мужчинами в составе легиона Украинских сечевых стрельцов.

Их появление в холодных окопах стало шоком для консервативного командования Австро-Венгерской империи, которое поначалу категорически отказывалось признавать женщин-солдат. Однако невероятная отвага этих девушек в жестоких боях за Карпаты навсегда изменила не только военные уставы, но и мировую историю гендерного равенства. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Почему венский генштаб сначала запрещал, а потом награждал женщин из УСС?

Когда летом 1914 года во Львове (который в австрийские имперские времена называли Лембергом) началось формирование добровольческих легионов, Министерство войны в Вене имело четкие инструкции – женщинам на фронте места нет. Тогдашняя австро-венгерская военная доктрина рассматривала женщин исключительно в качестве медсестер или работниц тыла.

Однако амбициозные студентки, такие как Елена Степанив и София Галечко, категорически отказались подчиняться этим устаревшим патриархальным правилам. Они решительно обстригли волосы, надели мужские мундиры и, воспользовавшись хаосом первых недель масштабной мобилизации и снисходительностью местных офицеров, которые отчаянно нуждались в людях для сдерживания наступления противника, отправились на передовую.

Настоящее испытание огнем произошло весной 1915 года во время стратегически важной битвы за гору Маковка. Невозможно было не отметить беспрецедентную выносливость этих женщин в ледяном аду Карпатских гор – они не просто выживали под шквальным артиллерийским огнем в промерзших траншеях, но и хладнокровно вели за собой солдат в штыковые контратаки.

Венская пресса того времени, в частности влиятельная ежедневная газета Neue Freie Presse и популярное иллюстрированное издание Das Interessante Blatt, взорвалась сенсационными репортажами о "храбрых амазонках Востока". Столкнувшись с такой оглаской и реальными боевыми заслугами, имперская бюрократия была вынуждена сдаться перед фактами.

Елена Степанив вошла в историю как первая женщина в годы Первой мировой войны, официально получившая офицерское звание хорунжего (Fähnrich) в составе австро-венгерских вооруженных сил и удостоенная Серебряной медали за храбрость (Silberne Tapferkeitsmedaille). До того времени эту престижную награду вручали только мужчинам за исключительное личное мужество в бою. Этот прецедент сломал вековой стереотип, будто бы война – это только мужское дело.

История Елены Степанив – первой женщины-офицера УСС: смотрите видео xistoryshow

Австрийские генералы, которые еще год назад угрожали отправить девушек домой под военный трибунал, теперь ставили их в пример своим элитным пехотным полкам. София Галечко, которая также получила медаль за отвагу, в своих рапортах демонстрировала блестящее знание тактики позиционной войны, что вызывало искреннее уважение даже у самых ярых скептиков из австрийского Генерального штаба.

Как плен и западная пресса превратили украинских женщин-стрельцов в мировые легенды?

В мае 1915 года во время ожесточенных боев под городком Болехов Елена Степанив попала в плен. Для офицеров российской армии обнаружение женщины-офицера с оружием в руках стало настоящим культурным шоком. Командование противника отнеслось к ней не как к рядовому солдату, а как к уникальному военному чуду и чрезвычайно ценному пленнику. Пленную офицершу под усиленным конвоем отправили в глубокий тыл, аж до далекого Ташкента.

Но слава о женщинах-военных невероятно быстро пересекла линию фронта, превратив их в объект пристального внимания международного сообщества. Поэтому и удивительная история Елены Степанив, которую сослуживцы почтительно называли Еленой Степановной, уже жила своей собственной жизнью на первых страницах европейских газет. Журналисты внимательно следили за судьбой пленной украинки, и даже Международный комитет Красного Креста в Женеве регулярно получал многочисленные запросы от европейцев относительно условий ее содержания в Центральной Азии.

Степанив находилась в ташкентском плену до весны 1917 года, когда ее удалось вернуть благодаря официальному обмену военнопленными. Тогда же на передовой о ней уже сочиняли первые стрелецкие песни, которые мгновенно становились популярными в народе. А тем временем ее боевые сестры, такие как Анна Дмитерко, продолжали воевать, участвуя в самых кровопролитных позиционных боях.

Примечательно, что западная историография часто фокусируется на российском "Женском батальоне смерти", хотя он был создан лишь в 1917 году – тогда как украинки в рядах австро-венгерских вооруженных сил опередили его на целых три года. Более того, они были первыми, кто успешно интегрировался в регулярные боевые подразделения, а не создавал отдельные пропагандистские женские отряды.

Украинские женщины-усусусы стали живым, неоспоримым воплощением глубокой модернизации общества на рубеже исторических эпох. Их поступок стал одним из самых ярких примеров женской эмансипации в Восточной Европе. И своей кровью на заснеженных карпатских перевалах они завоевали право женщин быть полноправными субъектами истории, а не ее пассивными наблюдательницами.