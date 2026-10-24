Кто придумал перевод часов, почему их считали сумасшедшими и при чем здесь коровы

Дважды в год миллиарды людей по всему миру послушно переводят стрелки своих часов, испытывая усталость и раздражение из-за внезапно нарушенного биоритма. Однако мало кто осознает, что эта глобальная хронологическая привычка зародилась из одержимости двух мужчин, которых современники откровенно высмеивали – Джорджа Вернона Хадсона и Уильяма Уиллетта.

В общем, история летнего и зимнего времени не столько о скучном правительственном указе, сколько про ожесточенные политические баталии и разъяренных фермеров. А самыми неожиданными жертвами этого безжалостного временного эксперимента стали обычные коровы, чьи желудки и вымя категорически отказались подчиняться амбициозным законодательным решениям. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как насекомые и "растрата света" вдохновили на переход на летнее время?

Идею экономии дневного света часто приписывают Бенджамину Франклину из-за его сатирического эссе 1784 года для "Парижского журнала". Он действительно писал, хоть и в шутку, что горожане могли бы сэкономить тысячи фунтов свечного воска, если бы просто просыпались на рассвете пораньше. Однако он предлагал не переводить стрелки часов, а силой заставлять людей вставать с помощью пушечных выстрелов и церковных колоколов. Настоящими же отцами летнего времени стали два совершенно разных человека, которыми руководствовали весьма специфические интересы.

Первым был новозеландский энтомолог Джордж Вернон Хадсон. В 1895 году он представил научную статью, в которой предлагал двухчасовой сдвиг времени летом. Мотив Хадсона был сугубо эгоистичным, но понятным – он работал посменно и отчаянно нуждался в дополнительных часах света после работы, чтобы собирать редких насекомых. В итоге – его идею выслушали, сочувственно похлопали по плечу и спокойно убрали материал в ящик, посчитав его забавной прихотью эксцентричного ученого.

Настоящий тектонический сдвиг в измерении времени спровоцировал британский строитель Уильям Уиллетт. Однажды летним утром 1905 года во время прогулки верхом в лесу Петтс-Вуд недалеко от Лондона он обратил внимание на поразительный парадокс – солнце уже давно взошло, птицы пели, а ставни большинства домов оставались плотно закрытыми. То есть лондонцы высыпались, растрачивая драгоценный солнечный свет. Возмущенный этой "неэффективностью", в 1907 Уиллетт за свой счет издал брошюру "Растрата дневного света" (The Waste of Daylight).

Его предложение было столь же революционным, сколь и абсурдным для общества того времени – он требовал переводить часы вперед на 20 минут каждое воскресенье апреля (в общей сложности на 80 минут), а в сентябре так же постепенно переводить их назад. Реакция общества была сокрушительной – Уиллетта называли сумасшедшим, эксцентричным диктатором, который хочет украсть у людей законный сон. Пресса откровенно высмеивала его, спрашивая, не планирует ли он также изменить показания термометров, чтобы зимой казалось теплее. В британском парламенте эту идею разгромили, даже несмотря на поддержку влиятельных фигур, таких как Уинстон Черчилль и Артур Конан Дойл.

Почему мы переводим часы каждый год – история вопроса: смотрите видео historyofsimplethings

Люди просто не понимали, зачем нарушать естественный ход времени ради искусственной экономии. Уильям Уиллетт потратил остаток своей жизни и огромное состояние на лоббирование своей позиции, но умер от гриппа в 1915 году, так и не добившись успеха. Ирония судьбы в том, что уже через год, 30 апреля 1916, Германская империя – главный враг Великобритании в Первой мировой – первой в мире ввела летнее время. Немцам было наплевать на насекомых или утренние прогулки – им нужно было экономить уголь для военных заводов. Вот и Британия, стиснув зубы, была вынуждена скопировать идею своего покойного "сумасшедшего" соотечественника уже через несколько недель.

Почему коровы "выступили против" летнего времени?

Сегодня существует устойчивый, но абсолютно ложный миф, будто бы перевод часов придумали ради фермеров, чтобы дать им больше времени для работы в поле. На самом деле все наоборот – аграрный сектор был самым ярым врагом летнего времени с первого дня его введения. Для фермеров солнце, а не механический циферблат, всегда было единственным настоящим руководством, и главной причиной их ненависти к новому закону стали коровы.

Дело в том, что крупный рогатый скот живет по строгим биологическим часам, которые невозможно перевести правительственным декретом. Коровы привыкают к доению каждые 12 часов, их организм начинает вырабатывать молоко и готовиться к процессу доения синхронно с восходом солнца. Когда политики заставили фермеров приходить в коровники на час раньше, животные оказались в состоянии глубокого стресса – вымя еще не было полностью наполнено, и уровень окситоцина (гормона, отвечающего за выделение молока) оставался низким. В результате коровы становились агрессивными, бились копытами, а к тому же резко падали надои.

К тому же страдали не только животные. Фермеры, выращивавшие зерновые и заготавливавшие сено, столкнулись с другим непреодолимым препятствием – утренней росой. Даже если часы показывали, что рабочий день уже начался, солнце еще не успевало высушить влагу на стеблях. Собирать мокрое сено или пшеницу было невозможно, ведь они впоследствии гнили в стогах. Поэтому наемные рабочие были вынуждены просто сидеть час в поле, ожидая, пока природа догонит искусственное парламентское время.

Однако с развитием урбанизации голоса фермеров заглушил шум горожан, которым нравилось играть в гольф или ходить по магазинам в светлые летние вечера. Так что и сегодня, в 2026 году, мир в основном по-прежнему переводит стрелки, хотя и продолжает бесконечные дебаты об отмене этой привычки. По мнению же автора, коровы были правы с самого начала, а человечество просто отказывается признавать уже более века, что время нельзя обмануть.