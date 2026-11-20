Після весни 1986 року, коли світ із жахом спостерігав за радіоактивною хмарою над Європою, радянська влада перетворила спустошені землі навколо Чорнобиля на закриту лабораторію просто неба. За колючим дротом, якнайдалі від очей міжнародної спільноти, розпочалися безпрецедентні дослідження, результати яких ховали у суворо засекречених архівах.

Західні розвідки та американські науковці згодом з'ясували, що паралельно з масштабною ліквідацією наслідків імперія намагалася вивчити вплив екстремальної радіації на еволюцію живих організмів та випробувати новітні технології виживання. Ця моторошна сторінка історії розкриває більше про те, що відбувалося в епіцентрі найстрашнішої техногенної катастрофи людства, і 24 Канал розповість про неї трохи докладніше.

Які генетичні мутації намагалися приховати від західних дослідників?

У перші місяці після вибуху 4 реактора західний світ діставав лише дозовану, ретельно відфільтровану інформацію про екологічні наслідки катастрофи. Тим часом радянські біологи негайно розпочали масштабний збір даних щодо прискореної еволюції та мутагенезу. Зона відчуження стала ідеальним, хоч і макабричним полігоном для вивчення наслідків масштабного радіаційного забруднення, порівнянного з ядерною війною. Червону верхівку цікавив тоді не стільки порятунок природи, скільки межі біологічної витривалості видів у постапокаліптичному середовищі.

Коли у 1990-х роках американські генетики прибули до зони для спільних досліджень, вони змогли оцінити масштаби попередньої роботи. З'ясувалося, що у період з 1986 по 1989 роки радянські експедиції масово виловлювали дрібних ссавців, зокрема полівок, у так званому Рудому лісі (масиві сосен, які взяли на себе найсмертоносніший удар радіації й набули іржавого кольору), і у закритих лабораторіях вивчали потворні ембріони та порушення репродуктивних функцій у тварин.

Радянська наука фіксувала колосальний рівень розпаду ДНК та хромосомних аномалій, але ці цифри категорично забороняли публікувати – офіційна доктрина вимагала демонструвати "швидке відновлення" природи. Водночас ті перші експерименти мали на меті створити медичні та біологічні протоколи для виживання армії за умов радіоактивного зараження. Радянські вчені шукали біологічні маркери стійкості до радіації, щоб зрозуміти межі виживання організмів під впливом смертоносного випромінювання.

Блогерка показала лабораторію у Чорнобилі, де проводили експерименти після 1986 року: дивіться відео vikipolis

Навіщо радіоактивну землю перетворили на полігон для таємних випробувань?

Окрім біологічних таємниць, Чорнобильська зона приховувала ще один, суто мілітарний вимір досліджень. Дах 3 енергоблока та зони навколо зруйнованого реактора, вкриті уламками графіту та радіоактивним паливом, випромінювали тисячі рентгенів на годину – дозу, що викликала гостру променеву хворобу. Західні експерти з робототехніки довго не могли зрозуміти, чому СРСР спочатку відмовлявся від широкої міжнародної допомоги для очищення цієї території – а відповідь крилася у політичній секретності Холодної війни та небажанні розкривати масштаби катастрофи.

Проте згодом червоні були змушені залучити іноземну техніку, а також адаптувати власні розробки. Показовим став інцидент із західнонімецьким важким поліцейським роботом Joker (на базі MF-2). Радянська сторона свідомо занизила офіційні показники радіації – заявила про рівень у 2000 рентгенів, тоді як реальний фон подекуди сягав 12000. У результаті надсучасна європейська машина швидко вийшла з ладу, її електроніка просто згоріла. Цей провал змусив керівництво терміново шукати альтернативи – і на дах відправили спеціалізовані транспортні роботи СТР-1, розроблені з використанням технологій ходової частини місяцеходів.

Ось так Чорнобиль став земним аналогом ворожого інопланетного середовища. Ба більше – використання роботів було лише частиною викликів. Під час масштабних ліквідаційних робіт радянський військово-промисловий комплекс на практиці зіткнувся з деградацією техніки, систем фільтрації повітря та засобів зв'язку за умов іонізаційного випромінювання. Зона відчуження мимоволі чи й не зовсім перетворилася на гігантську симуляцію умов Третьої світової війни.

Вчені та військові інженери скрупульозно фіксували, як радіація ускладнює роботу оптичних приладів, скільки часу потрібно для дезактивації бронетехніки та гелікоптерів, і чому метал стає небезпечним джерелом вторинного випромінювання. Тож у перші роки після аварії Чорнобиль був не просто місцем трагедії, а й найсуворішим випробувальним майданчиком Холодної війни, де ціною людських життів та екології армія напівмертвого, але все ще небезпечного СРСР здобувала реальний досвід дій за умов ядерного апокаліпсиса.