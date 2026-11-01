1 листопада 1993 – день народження ЄС: що зшило Європу – союз із переляку чи тверезий розрахунок

Післявоєнну розрізнену Європу на потужний Європейський Союз фактично остаточно перетворив Маастрихтський договір, що набув чинності 1 листопада 1993 року. За лаштунками цього тривалого процесу ховалася багатовікова мрія про єдність народів, але не тільки – також і глибока тривога перед невідомим майбутнім континенту.

Сьогодні, у 2026 році, коли архітектура глобальної безпеки знову зазнає тектонічних зрушень, історія створення ЄС читається як гостросюжетний політичний трилер. Щоб зрозуміти справжню міцність цього унікального геополітичного проєкту, варто розібратися, що насправді зшило нації докупи – панічний переляк чи геніальний економічний розрахунок. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чи став Маастрихтський договір продуктом геополітичного переляку?

Злам епох завжди супроводжують гуркіт від падіння імперій та тихий шерех кулуарних домовленостей. У листопаді 1989 року впав Берлінський мур, а згодом почав стрімко розпадатися Радянський Союз – тож Західна Європа відчула ейфорію від перемоги у Холодній війні, але разом із нею і крижаний подих екзистенційного жаху від відсутності відповіді на питання "а що ж далі".

Тодішні лідери Маргарет Тетчер у Британії та Франсуа Міттеран у Франції з неприхованим острахом дивилися на перспективу швидкого об'єднання Німеччини, пам'ятаючи наслідки відродження німецької гегемонії після Першої світової війни. Позбувшись радянської загрози на сході, Берлін міг би знову підім'яти під себе континент – економічно, а згодом і політично, порушивши крихкий баланс сил. Саме цей глибокий історичний страх став потужним каталізатором прискореної політичної інтеграції, яка вилилася у створення ЄС.

Французька дипломатія висунула канцлеру Гельмуту Колю негласний ультиматум – Париж підтримає об'єднання Німеччини лише за умови, що та назавжди відмовиться від своєї наймогутнішої зброї, німецької марки, на користь майбутньої єдиної європейської валюти. Це була відчайдушна спроба прив'язати німецького гіганта до європейської щогли – і Коль погодився, але висунув зустрічну вимогу щодо поглиблення політичного союзу, аби назавжди закріпити Німеччину в орбіті західних демократій.

Водночас на Балканах уже розгорялося криваве полум'я Югославських війн. Європейські столиці з жахом усвідомили власну безпорадність без втручання США перед етнічними чистками у себе під боком. Тому запровадження Спільної зовнішню та безпекової політики у рамках нового Союзу стало реакцією на цей шок. Отже, переляк перед хаосом, геополітичним вакуумом та привидами минулого дійсно відіграв колосальну роль у тому, що 1 листопада 1993 року Європейський Союз став юридичною реальністю.

Найцікавіше про те, як формувався Європейський Союз: дивіться відео historiia928

Зверніть увагу: до 1993 року європейська інтеграція за кілька десятиліть пройшла цілу низку ключових етапів, сформувавши потужне економічне об'єднання країн, яке мало і власний Суд, і перші плани щодо валютного союзу. Проте саме Маастрихтський договір звів усе в єдину надбудову з політичною суб'єктністю.

Як холодний економічний розрахунок переміг історичні образи?

Проте на одному лише страху неможливо побудувати життєздатну структуру, яка у 2026 відзначає своє 33-річчя і залишається одним із трьох головних економічних центрів планети. За емоційними політичними рішеннями стояв бездоганний, математично вивірений макроекономічний розрахунок, головним архітектором якого виступив тодішній голова Європейської комісії Жак Делор.

Ще у середині 1980-х європейські еліти чітко усвідомили жорстоку правду нової глобальної реальності – поодинці навіть такі потужні економіки, як німецька чи французька, неминуче програють конкуренцію США та економічному диву Японії, що стрімко набирала обертів. Відтак створення Єдиного внутрішнього ринку, яке логічно завершилося підписанням Маастрихтського договору та народженням ЄС, було актом найвищого прагматизму.

Запровадження 4 фундаментальних свобод – руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили – дозволило європейським корпораціям масштабувати виробництво, оптимізувати логістику та кардинально знизити транзакційні витрати. Тверезий розрахунок засновників ЄС полягав у тому, щоб зробити війну між країнами-членами не просто морально неприйнятною, а фізично та економічно неможливою. Коли ланцюги постачання переплетені настільки щільно, що зупинка металургійного заводу в Рурі миттєво паралізує автомобільний конвеєр у Ломбардії, будь-який збройний конфлікт стає актом самогубства.

Крім того, запровадження інституту громадянства ЄС та суттєве розширення законодавчих повноважень Європейського парламенту стали тонко прорахованим кроком для легітимізації цього наднаціонального економічного гіганта в очах звичайних виборців. Європейські технократи чудово розуміли – щоб спільний ринок працював без збоїв, йому потрібна міцна політична надбудова та лояльність громадян, які відчуватимуть реальні переваги від відсутності кордонів.

Тому 1 листопада 1993 року стало тріумфом не лише вищої дипломатії, але й глобальної економіки. Сучасний Євросоюз був зшитий надзвичайно міцними нитками взаємної фінансової вигоди. Страх перед невідомістю змусив європейців сісти за стіл переговорів, але саме холодний, безжальний до сентиментів прагматичний розрахунок змусив їх залишитися за цим столом на десятиліття, створивши найуспішніший інтеграційний проєкт в історії людства.