Чи дійсно Петлюра продав Галичину і чому угода з Пілсудським обернулася крахом

Союз Пілсудського і Петлюри став однією з найсуперечливіших домовленостей доби визвольних змагань. У ньому поєдналися військовий розрахунок, політичне визнання та болісні територіальні поступки.

До того ж, попри короткий тріумф у Києві, ця історія дуже швидко привела до зовсім іншого фіналу, ніж очікували її учасники. 24 Канал розповість про все це докладніше.

За яких обставин з'явилася угода Пілсудського і Петлюри?

Навесні 1920 року Польща й УНР спробували зіграти ва-банк. Союз двох знекровлених держав мав зупинити більшовицький наступ і дати Україні шанс вирватися з імперської пастки. Але ця історія виявилася трагічно короткою.

Варшавська угода між Юзефом Пілсудським і Симоном Петлюрою, підписана 21 квітня 1920 року, стала одним із найризикованіших дипломатичних кроків доби після Першої світової війни. Для Польщі це був шанс відтіснити більшовиків на схід і створити пояс безпеки між Варшавою та Москвою. Для Української Народної Республіки – майже остання спроба втримати державність.

Той союз Польщі та України був не романтичною авантюрою, а холодним розрахунком двох політичних лідерів, які розуміли, що окремо вони можуть програти все. Пілсудський, який ще до війни мріяв про федерацію народів між Балтійським і Чорним морями, бачив в Україні стратегічний щит. Петлюра ж, очолюючи Директорію УНР, шукав хоч якогось міжнародного партнера, здатного допомогти відновити контроль над територією, де вже господарювали більшовики, денікінці та отамани.

Про що мовилося у Варшавському договорі?

Сама домовленість складалася з політичної та військової частин. Польща визнавала УНР як незалежну державу на чолі з Петлюрою, а українська сторона погоджувалася на кордон по Збручу, фактично залишаючи Галичину, Західну Волинь та частину інших західноукраїнських земель під польським контролем. Це рішення було дуже болючим – союз із Варшавою вимагав здачі територій в обмін лише на шанс урятувати бодай ядро держави. Ця ціна й стала одним із головних моральних вузлів усієї історії.

Як Польща та Україна разом воювали проти Росії у 1920 році: дивіться відео historyforadults_ua

У військовому плані сторони домовилися спільно виступити проти більшовиків. Польські та українські частини мали діяти разом, а Петлюра сподівався, що польська армія допоможе повернути Київ і запустить ланцюгову реакцію антибільшовицького повстання. 7 травня 1920 року союзники справді увійшли до Києва. Це був ефектний момент – польсько-українські війська на Дніпрі здавалися знаком того, що історія ще не сказала останнього слова. Але картинка виявилася оманливою, бо більшовики швидко перейшли у контрнаступ.

Чому союз Польщі та України зазнав краху?

Ситуація змінилася за тижні. Червона армія відтиснула союзників, а війна почала котитися на захід із силою, яку важко було стримати. Для Петлюри це означало катастрофу подвійного масштабу – військову поразку та політичне приниження. УНР, яка й так трималася на тоненькій нитці, ще більше втрачала реальні важелі впливу. Польща ж опинилася перед загрозою, якої сама не до кінця передбачала – більшовицький наступ став етапом драматичної польсько-радянської війни 1920 року у її найгострішій фазі.

Саме тут і проявилася головна трагедія Варшавської угоди – її уклали як союз двох слабких партнерів, і жоден із них не мав достатньо ресурсів, щоб гарантувати успіх. У такій ситуації навіть смілива дипломатія не могла замінити армію, стабільні інституції та міжнародну підтримку. І вікно можливостей для УНР з тріском закрилося.

У підсумку більшовики створили власну модель державності на наших землях, а західні держави, виснажені Першою світовою, не збиралися вкладатися в українську незалежність. На цьому тлі Петлюра фактично обирав між поганим і ще гіршим – або самотня боротьба без шансів, або союз із Польщею, який вимагав важких територіальних поступок і політичного ризику.

Навіть частина українських політичних сил сприйняла домовленість як надто болісний компроміс, особливо через питання Галичини – Петлюрі прямо закидали, що той її продав. А частина польського істеблішменту просто не вірила в життєздатність української державності. Тобто союз Польщі й УНР був хитким від самого початку, тримаючись не на довірі, а на спільному страху перед більшовицькою експансією.

Найважливіше про пакт Петлюри та Пілсудського: дивіться відео Document_history

Зверніть увагу: кульмінацією всієї історії став Ризький мир 18 березня 1921 року. Саме він юридично завершив польсько-радянську війну й фактично поховав надії УНР на міжнародне повернення. Польща визнала новий статус-кво, а українців розділили між великими державами без участі самої України. УНР опинилася в еміграції, а її війська були інтерновані або роззброєні.

Які ще важливі уроки дає нам Варшавська угода 1920 року?

Ця історія про союз Петлюри й Пілсудського не зводиться лише до поразки. Варшавська угода показала, що українська державність на початку XX століття не була випадковістю – вона існувала настільки реально, що могла стати суб'єктом міжнародної політики, навіть якщо на короткий і трагічний час. І не через наївність, а через свідому спробу вистояти, коли навколо валяться світи.

До того ж Варшавська угода – це не лише епізод польсько-українських відносин, а й ключ до розуміння всієї архітектури безпеки у регіоні. Вона демонструє, як у Східній Європі стратегічні союзи часто виникали не з любові, а з необхідності, і не з ідеалів, а з екзистенційного страху. І водночас вона нагадує, що навіть поразка може залишити після себе політичну пам'ять, яка переживає імперії, кордони й режими.

І ще один суворий урок цієї історії, що незалежність рідко дається без болісних компромісів, а шанс, який здається останнім, інколи й справді є останнім. Та хай там як, суперечка довкола Варшавської угоди, мабуть, не вщухне ніколи: для одних це завжди буде сміливим дипломатичним кроком у безвиході, для інших – надто високою ціною за короткий момент успіху.