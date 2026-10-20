20 жовтня 2011 – вбивство Каддафі: чому самозваний король Африки закінчив життя у стічній трубі

Закривавлений диктатор благає змилуватися над ним посеред зруйнованого міста Сирт – ось такі здатні шокувати кадри облетіли світ 20 жовтня 2011 року. Це був Муаммар Каддафі – людина, яка понад 40 років тримала Лівію у залізному кулаці та змушувала світових лідерів приймати її у бедуїнському шатрі, а тепер перетворилася на безпорадну жертву розлюченого натовпу.

Милості не було. І його смерть стала не просто кривавим фіналом Арабської весни, а й початком тривалого хаосу, наслідки якого Північна Африка розгрібає навіть сьогодні, у 2026 році. Падіння самопроголошеного "короля королів" довело історичну аксіому – чим вище тиран зводить свій трон на кістках власного народу, тим глибшою виявляється прірва його неминучого краху. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як архітектор Джамахірії Каддафі втратив зв'язок із реальністю та власним народом?

Муаммар Каддафі прийшов до влади у 1969 році як молодий харизматичний офіцер, що обіцяв лівійцям свободу від західного імперіалізму та справедливий розподіл нафтових багатств. Проте дуже швидко його правління мутувало у химерну диктатуру, засновану на ідеях його власної "Зеленої книги", де де-юре правив народ, а де-факто кожне слово вождя було законом, що не підлягав оскарженню.

Каддафі фінансував терористичні угруповання по всьому світу та організував вибух пасажирського літака над шотландським Локербі у 1988 році, перетворивши Лівію на державу-парію на міжнародній арені. Але найстрашнішим був його терор проти власного народу. Найбільш кричущим епізодом стала різанина у в'язниці Абу-Салім у 1996, коли за один день розстріляли понад 1200 політичних в'язнів.

Примітно, що саме арешт адвоката, який представляв родини тих загиблих, став іскрою, що запалила масові протести у Бенгазі у лютому 2011 року. Каддафі, засліплений власною величчю та титулом "Короля королів Африки", який він сам собі присвоїв у 2008 році, категорично відмовився бачити реальність. Замість діалогу він назвав протестувальників "щурами" та наркоманами, пообіцявши очистити Лівію "будинок за будинком, вулицб за вулицею".

Ця риторика відвертого геноциду змусила Раду Безпеки ООН ухвалити Резолюцію 1973, яка дозволила міжнародній коаліції встановити безпольотну зону. З того моменту годинник диктатора почав свій незворотний відлік, а його армія почала розсипатися під ударами з повітря та натиском повстанців.

Найцікавіше про життя і смерть Муаммара Каддафі: дивіться відео Document_history

Чому останні години диктатора Лівії стали символом абсолютної безпорадності?

До жовтня 2011 року столиця Триполі вже впала, а залишки вірних Каддафі військ були затиснуті у його рідному місті Сирт на узбережжі Середземного моря. Місто перетворилося на суцільні руїни під постійними артилерійськими обстрілами та бомбардуваннями. Вранці 20 жовтня диктатор зрозумів, що кільце замкнулося остаточно, і спробував вирватися з оточення у складі конвою з кількох десятків автомобілів.

Каддафі відчайдушно сподівався розчинитися у безкрайніх пісках південної Лівії, проте епоха бедуїнських хитрощів назавжди закінчилася в еру високих військових технологій – конвой миттєво виявила західна розвідка. Французькі винищувачі Mirage 2000 та американський безпілотник Predator завдали точних ударів по колоні, перетворивши машини на купи металу у полум'ї.

"Король", поранений і контужений, разом із кількома охоронцями спробував сховатися у брудній дренажній трубі під шосе. Саме там Каддафі, озброєного золотим пістолетом, який став нікчемним символом його кітчевої епохи, знайшли бійці повстанських загонів з Місурати. Те, що відбулося далі, зафіксовано на камери мобільних телефонів і назавжди увійшло в історію як акт первісної, неконтрольованої помсти.

Натовп не став чекати на Гаазький трибунал чи справедливий суд – люди, які десятиліттями жили у тваринному страху, жорстоко розтерзали свого колишнього ідола просто на запорошеній дорозі. Його закривавлене тіло пізніше виставили на загальний огляд у промисловому холодильнику для м'яса у Місураті – це стало моторошною метафорою того, як швидко розвіюється міф про божественність тиранів.

Утім, слід визнати й те, що смерть Каддафі не принесла Лівії миттєвого миру – країна пережила роки виснажливої громадянської війни, розкол на ворожі уряди та цинічне втручання іноземних найманців. Проте кінець диктатора у стічній трубі залишається універсальним історичним уроком – жодні нафтові мільярди, жодні золоті статуї та армії посіпак не здатні врятувати правителя, який оголосив війну власному народу.