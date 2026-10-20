Пощады не было. И его смерть стала не просто кровавым финалом Арабской весны, но и началом затяжного хаоса, последствия которого Северная Африка расхлебывает даже сегодня, в 2026 году. Падение самопровозглашенного "короля королей" подтвердило историческую аксиому – чем выше тиран возводит свой трон на костях собственного народа, тем глубже оказывается пропасть его неизбежного краха. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

Как архитектор Джамахирии Каддафи утратил связь с реальностью и собственным народом?

Муаммар Каддафи пришел к власти в 1969 году как молодой харизматичный офицер, обещавший ливийцам свободу от западного империализма и справедливое распределение нефтяных богатств. Однако очень быстро его правление превратилось в причудливую диктатуру, основанную на идеях его собственной "Зеленой книги", где де-юре правил народ, а де-факто каждое слово вождя было законом, не подлежащим оспариванию.

Каддафи финансировал террористические группировки по всему миру и организовал взрыв пассажирского самолета над шотландским Локерби в 1988 году, превратив Ливию в государство-изгой на международной арене. Но самым страшным был его террор против собственного народа. Наиболее вопиющим эпизодом стала резня в тюрьме Абу-Салим в 1996, когда за один день расстреляли более 1200 политических заключенных.

Примечательно, что именно арест адвоката, представлявшего семьи погибших, стал искрой, разжегшей массовые протесты в Бенгази в феврале 2011 года. Каддафи, ослепленный собственным величием и титулом "Короля королей Африки", который он сам себе присвоил в 2008 году, категорически отказался видеть реальность. Вместо диалога он назвал протестующих "крысами" и наркоманами, пообещав очистить Ливию "дом за домом, улица за улицей".

Эта риторика откровенного геноцида заставила Совет Безопасности ООН принять Резолюцию 1973, которая позволила международной коалиции установить бесполетную зону. С того момента часы диктатора начали свой необратимый отсчет, а его армия начала рассыпаться под ударами с воздуха и натиском повстанцев.

Самое интересное о жизни и смерти Муаммара Каддафи: смотрите видео Document_history

Почему последние часы диктатора Ливии стали символом абсолютной беспомощности?

К октябрю 2011 года столица Триполи уже пала, а остатки верных Каддафи войск были зажаты в его родном городе Сирт на побережье Средиземного моря. Город превратился в сплошные руины под постоянными артиллерийскими обстрелами и бомбардировками. Утром 20 октября диктатор понял, что кольцо окончательно замкнулось, и попытался вырваться из окружения в составе колонны из нескольких десятков автомобилей.

Каддафи отчаянно надеялся раствориться в бескрайних песках южной Ливии, однако эпоха бедуинских уловок навсегда закончилась в эпоху высоких военных технологий – конвой мгновенно обнаружила западная разведка. Французские истребители Mirage 2000 и американский беспилотник Predator нанесли точные удары по колонне, превратив машины в полыхающие груды металла.

"Король", раненый и контуженый, вместе с несколькими охранниками попытался спрятаться в грязной дренажной трубе под шоссе. Именно там Каддафи, вооруженного золотым пистолетом, ставшим ничтожным символом его китчевой эпохи, нашли бойцы повстанческих отрядов из Мисураты. То, что произошло дальше, было заснято на камеры мобильных телефонов и навсегда вошло в историю как акт первобытной, неконтролируемой мести.

Толпа не стала ждать Гаагского трибунала или справедливого суда – люди, десятилетиями жившие в зверином страхе, жестоко растерзали своего бывшего кумира прямо на запыленной дороге. Его окровавленное тело позже выставили на всеобщее обозрение в промышленном холодильнике для мяса в Мисурате – это стало жуткой метафорой того, как быстро развеивается миф о божественности тиранов.

Впрочем, следует признать и то, что смерть Каддафи не принесла Ливии мгновенного мира – страна пережила годы изнурительной гражданской войны, раскол на враждующие правительства и циничное вмешательство иностранных наемников. Однако конец диктатора в канализационной трубе остается универсальным историческим уроком – ни нефтяные миллиарды, ни золотые статуи, ни армии приспешников не способны спасти правителя, объявившего войну собственному народу.