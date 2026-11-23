Того дня у лондонській лікарні University College Hospital зупинилося серце чоловіка, чиє тіло стало епіцентром першого в історії акту ядерного тероризму. Олександр Литвиненко, колишній офіцер спецслужб та політичний дисидент, 23 листопада 2006 року помер у страшних муках.

Невидимий радіоактивний ізотоп безжально випалював його зсередини – такою була зухвала розправа у центрі британської столиці, акт особистої помсти Володимира Путіна та криваве послання Кремля для всього західного світу. І саме того похмурого осіннього дня людство раптово усвідомило, що епоха глобальної безпеки виявилася ілюзією. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому найдорожча отрута у світі опинилася у лондонському готелі Millennium?

1 листопада 2006 року в елегантному барі Pine лондонського готелю Millennium відбулася подія, яка нагадувала класичну сцену зі шпигунського трилера, але мала цілком реальні, катастрофічні наслідки. Олександр Литвиненко зустрівся з двома колишніми колегами – Андрієм Луговим та Дмитром Ковтуном, навіть не підозрюючи, що зелений чай у порцеляновому чайнику вже перетворився на зброю масового знищення у мініатюрі.

Слідчі згодом з'ясують, що вбивці використали полоній-210 – украй рідкісний та дуже дорогий радіоактивний ізотоп, який практично неможливо виявити звичайними лічильниками Гейгера, бо він випромінює лише альфа-частинки. Ця речовина не загрозлива поза тілом, але за потрапляння всередину з рідиною чи їжею вона стає безжальним руйнівником, який розриває ДНК та знищує внутрішні органи людини клітина за клітиною.

Вибір такої екзотичної отрути не був випадковим – це була демонстрація абсолютної безкарності та технологічної могутності, адже виробити полоній-210 у таких кількостях можна лише за умов державного ядерного реактора. Згідно з висновками публічного розслідування уряду Великої Британії, оприлюдненими у 2016 році, ця безпрецедентна операція була схвалена на найвищому державному рівні у Москві.

Убивці залишили по собі невидимий, але яскравий для спеціальних приладів радіоактивний слід, який простягнувся через усю Європу. Альфа-випромінювання фіксували на сидіннях літаків British Airways, у номерах готелів Гамбурга, на вимикачах світла та навіть на лондонському стадіоні Emirates. Цей здатний вразити рівень недбалості виконавців перетворив локальне політичне вбивство на міжнародну кризу.

Тисячі людей були змушені проходити перевірку на радіаційне зараження. Ба більше, весь світ уперше зіткнувся з жахливою реальністю, де державний тероризм використовує ядерні матеріали просто посеред жвавого європейського мегаполіса, абсолютно ігноруючи будь-які норми міжнародного права та безпеки цивільного населення.

Як розслідували вбивство Олександра Литвиненка: дивіться відео Znaem24

Варто знати: Олександр Литвиненко, колишній офіцер ФСБ, публічно звинувачував спецслужби Росії в організації вибухів житлових будинків у 1999 році, які стали приводом для Другої чеченської війни та приходу Володимира Путіна до влади. Також Литвиненко викривав корупційні зв'язки Путіна з тамбовським злочинним угрупованням у 1990-х.

Як повільна смерть одного дисидента перекроїла геополітичну долю XXI століття?

Світлина виснаженого лисого чоловіка на лікарняному ліжку, підключеного до десятків медичних трубок, облетіла перші шпальти всіх провідних світових видань, ставши моторошним візуальним символом нової епохи. Перед тим як впасти у кому, Литвиненко продиктував своєму адвокату передсмертну заяву, у якій прямо звинуватив у своєму вбивстві вище керівництво Кремля – втім, ті слова тоді багатьом здалися надто радикальними.

У 2006 році Захід все ще плекав наївні ілюзії щодо можливості дипломатичного "перезавантаження" та мирної інтеграції пострадянського простору у демократичну світову спільноту. Проте чашка отруєного чаю у готелі Millennium стала тим історичним вододілом, після якого ігнорувати жорстоку реальність стало неможливо. Смерть Литвиненка запустила ланцюгову реакцію геополітичного прозріння.

Хоч і надто повільно, але невідворотно демократичні уряди почали змінювати ставлення до авторитарних режимів. Особливо з урахуванням того, що трагедія 23 листопада 2006 року була не ізольованим інцидентом, а генеральною репетицією майбутніх глобальних потрясінь. Це був критичний тест на міцність для західних інституцій – чи проковтнуть вони акт ядерного тероризму на своїй території заради вигідних економічних зв'язків.

Ясна річ, відносно м'яка початкова реакція міжнародної спільноти лише заохотила подальшу ескалацію, проклавши прямий шлях до застосування нервово-паралітичного "Новачка" у британському Солсбері у 2018 році та інших зухвалих диверсійних операцій Кремля у Європі. Лише у 2021 ЄСПЛ у знаковій справі "Картер проти Росії" остаточно постановив, що відповідальність за вбивство лежить суто на державному апараті Росії.

Загалом, історія Олександра Литвиненка – це суворе, написане кров'ю та радіацією нагадування про те, що компроміси зі злом завжди мають свій період напіврозпаду. А коли у чай додають полоній, отруюється не лише одна людина – токсини страху, недовіри та беззаконня проникають у саму кровоносну систему міжнародної безпеки, руйнуючи крихку ілюзію безпечного світу.