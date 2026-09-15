Весна, що не стала літом: чому революції 1848 року охопили Європу, але змінити її не змогли

Це був рік, коли історія, здавалося, зірвалася з ланцюга. У лютому 1848 року вулиці Парижа вкрилися барикадами, і вже за кілька днів король Луї-Філіпп, перевдягнувшись у звичайне пальто, тікав до Англії. Падіння французької монархії стало тим сейсмічним поштовхом, який запустив політичний цунамі небачених масштабів.

Протягом кількох тижнів революційна лихоманка охопила понад півсотні європейських міст – від Палермо до Берліна, від Відня до Будапешта. Могутній канцлер Клеменс фон Меттерніх, архітектор консервативної Європи, який тримав континент у залізних лещатах понад 30 років, був змушений тікати з Відня у кошику для білизни. І все ж революції програли – а чому саме, 24 Канал розповість трохи докладніше.

Як іскра з Парижа змогла підпалити цілий континент?

Весною 1848 року сучасникам у Європі здавалося, що старий світ рухнув назавжди – це була справжня "Весна народів", емоційна, романтична, сповнена грандіозних надій. Проте вже до зими 1849 року старі режими оговталися, монархи повернулися до своїх палаців, а революціонери опинилися у вигнанні, в'язницях або й у могилах. Як зрозуміти цей грандіозний парадокс історії XIX століття?

Почнімо з того, що блискавичне поширення революції часто приписують лише силі ідей – але історики доводять, що ґрунт для вибуху готувався роками через жорстоку соціально-економічну кризу. Європа кінця 1840-х років переживала так звані "Голодні сорокові" – епідемія фітофторозу знищила врожаї картоплі не лише в Ірландії, але й у Фландрії, Пруссії та Габсбурзькій імперії, і ціни на хліб злетіли вдвічі. Для міського робітника купівля їжі забирала до 70% його мізерного заробітку. А коли людям нічого втрачати, крім власного голоду, барикади стають єдиним логічним вибором.

Тут є контраргумент – історія свідчить, що голод сам по собі найчастіше спричиняє лише бунти, а не революції. Це правда – тому слід згадати й інший факт: каталізатором стала нова інфраструктура комунікацій. Річ у тім, що 1848 рік став першою в історії революцією, яка розгорталася в епоху телеграфу, залізниць та масової преси.

Залізничні мережі, що саме почали обплітати Європу, стали її новою нервовою системою. Новини про зречення французького короля (та сама іскра з Парижа) досягли Відня за лічені дні, а не за тижні, як це було під час Великої французької революції 1789 року. Газети, які друкували на нових ротаційних машинах, миттєво розносили маніфести та заклики. Європейська буржуазія, студенти та інтелектуали читали ті самі тексти, обговорювали ті самі ліберальні ідеї у кав'ярнях і відчували себе частиною єдиного транснаціонального руху за конституційні права та національне самовизначення.

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Чому тріумф на барикадах обернувся гіркою поразкою?

Трагедія 1848 року полягала у тому, що переможці на барикадах були об'єднані лише ненавистю до старого режиму – тож щойно абсолютизм відступив, революційна коаліція розкололася. Найяскравіше це проявилося під час "Червневих днів" у Парижі. Ліберальна буржуазія, здобувши контроль над владою, жахнулася вимог міського пролетаріату, який прагнув не просто свободи слова, а гарантій праці та соціальної справедливості – і коли робітники знову вийшли на вулиці, уряд без вагань застосував проти них артилерію.

Страх середнього класу перед "червоною загрозою" виявився сильнішим за любов до демократії, і цим блискуче скористалися монархи. Вони зробили тактичний відступ, але зберегли контроль над своїм головним козирем – регулярною армією. Офіцерський корпус складався з аристократів, а солдати були переважно з консервативних селян, які не мали жодних симпатій до міських бунтарів. Тож нічого дивно, що дуже швидко австрійський фельдмаршал Радецький розгромив італійських повстанців, а генерал Віндіш-Грец потопив у крові повстання у Празі та Відні.

Крім того, на відміну від революціонерів, які загрузли у національних суперечках (як-от між німцями, поляками та чехами у Франкфуртському парламенті), консервативні сили діяли солідарно. Коли угорська революція під проводом Лайоша Кошута ледь не знищила імперію Габсбургів, австрійський імператор звернувся по допомогу до російського царя Миколи I. Двохсоттисячна російська армія перейшла Карпати й розчавила угорську незалежність, продемонструвавши, що прагматичний "Священний союз" монархів діє ефективніше, ніж ідеалістичне братерство народів.

Ось так революції 1848 року зазнали політичної поразки – але вони не були цілком марними. Страх перед новими повстаннями змусив Габсбургів остаточно скасувати кріпацтво. Ідеї об'єднання Німеччини та Італії, сформульовані на барикадах, були реалізовані вже за кілька десятиліть – щоправда, не романтиками-революціонерами, а прагматичними політиками на кшталт Бісмарка та Кавура. Тобто "Весна народів" не змогла змінити владу миттєво, але вона написала сценарій, за яким Європа жила і трансформувалася все наступне століття.