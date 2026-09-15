В течение нескольких недель революционная лихорадка охватила более полусотни европейских городов – от Палермо до Берлина, от Вены до Будапешта. Могущественный канцлер Клеменс фон Меттерних, архитектор консервативной Европы, который держал континент в железных тисках более 30 лет, был вынужден бежать из Вены в корзине для белья. И все же революции потерпели поражение – а почему именно, 24 Канал расскажет чуть подробнее.

Как искра из Парижа смогла поджечь целый континент?

Весной 1848 года современникам в Европе казалось, что старый мир рухнул навсегда – это была настоящая "Весна народов", эмоциональная, романтичная, полная грандиозных надежд. Однако уже к зиме 1849 года старые режимы оправились, монархи вернулись в свои дворцы, а революционеры оказались в изгнании, тюрьмах или даже в могилах. Как понять этот грандиозный парадокс истории XIX века?

Начнем с того, что молниеносное распространение революции часто приписывают лишь силе идей – но историки доказывают, что почва для взрыва готовилась годами из-за жестокого социально-экономического кризиса. Европа конца 1840-х годов переживала так называемые "Голодные сороковые" – эпидемия фитофтороза уничтожила урожай картофеля не только в Ирландии, но и во Фландрии, Пруссии и Габсбургской империи, и цены на хлеб взлетели вдвое. У городского рабочего на покупку еды уходило до 70% его мизерного заработка. А когда людям нечего терять, кроме собственного голода, баррикады становятся единственным логичным выбором.

Здесь есть контраргумент – история свидетельствует, что голод сам по себе чаще всего вызывает лишь бунты, а не революции. Это правда – поэтому следует упомянуть и другой факт: катализатором стала новая инфраструктура связи. Дело в том, что 1848 год стал первой в истории революцией, развернувшейся в эпоху телеграфа, железных дорог и массовой прессы.

Железнодорожные сети, что как раз начали охватывать Европу, стали ее новой нервной системой. Новости об отречении французского короля (та самая искра из Парижа) достигли Вены за считанные дни, а не за недели, как это было во время Великой французской революции 1789 года. Газеты, печатавшиеся на новых ротационных машинах, мгновенно разносили манифесты и призывы. Европейская буржуазия, студенты и интеллектуалы читали одни и те же тексты, обсуждали одни и те же либеральные идеи в кафе и чувствовали себя частью единого транснационального движения за конституционные права и национальное самоопределение.

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Почему триумф на баррикадах обернулся горьким поражением?

Трагедия 1848 года заключалась в том, что победители на баррикадах были объединены лишь ненавистью к старому режиму – посему как только абсолютизм отступил, революционная коалиция раскололась. Наиболее ярко это проявилось во время "Июньских дней" в Париже. Либеральная буржуазия, получив контроль над властью, испугалась требований городского пролетариата, который желал не просто свободы слова, а гарантий труда и социальной справедливости – и когда рабочие вновь вышли на улицы, правительство без колебаний применило против них артиллерию.

Страх среднего класса перед "красной угрозой" оказался сильнее любви к демократии, и этим блестяще воспользовались монархи. Они пошли на тактическое отступление, но сохранили контроль над своим главным козырем – регулярной армией. Офицерский корпус состоял из аристократов, а солдаты были преимущественно из числа консервативных крестьян, не питавших никаких симпатий к городским бунтарям. Поэтому неудивительно, что очень быстро австрийский фельдмаршал Радецкий разгромил итальянских повстанцев, а генерал Виндиш-Грец подавил в крови восстания в Праге и Вене.

Кроме того, в отличие от революционеров, которые увязли в национальных спорах (например, между немцами, поляками и чехами во Франкфуртском парламенте), консервативные силы действовали солидарно. Когда венгерская революция под руководством Лайоша Кошута едва не уничтожила империю Габсбургов, австрийский император обратился за помощью к российскому царю Николаю I. Двухсоттысячная российская армия перешла Карпаты и подавила венгерскую независимость, продемонстрировав, что прагматичный "Священный союз" монархов действует эффективнее, чем идеалистическое братство народов.

Вот так революции 1848 года потерпели политическое поражение – но они не были совершенно напрасными. Страх перед новыми восстаниями заставил Габсбургов окончательно отменить крепостное право. Идеи объединения Германии и Италии, сформулированные на баррикадах, были реализованы уже через несколько десятилетий – правда, не романтиками-революционерами, а прагматичными политиками вроде Бисмарка и Кавура. То есть "Весна народов" не смогла мгновенно сменить власть, но она написала сценарий, по которому Европа жила и трансформировалась на протяжении всего следующего столетия.