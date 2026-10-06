Амбіції диктатора: як Парагвай пішов війною проти трьох сусідів і втратив половину населення

В історії Латинської Америки є сторінка, написана настільки густою кров’ю, що її відлуння відчувається навіть через півтора століття. Це Війна Потрійного Альянсу 1864 – 1870 років – наймасштабніший, найжорстокіший і найсмертоносніший міждержавний конфлікт регіону з усіх відомих.

Для Парагваю ця війна стала не просто військовою поразкою, а справжнім апокаліпсисом, демографічною катастрофою, аналогів якій у новітній світовій історії практично не існує. Країна, що мала амбіції стати регіональним гегемоном, опинилася у руїнах, втративши більшу частину своєї території та понад половину населення. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Які геополітичні ігри змусили Асунсьйон кинути виклик трьом гігантам?

Війна Потрійного Альянсу 1864 – 1870 років (або так звана Парагвайська війна) була не просто зіткненням армій, а фатальною сумішшю геополітичної гордині, хибних розрахунків та безжальної логіки боротьби на виснаження. Та як же сталося так, що невелика, але мілітаризована держава Парагвай, навіть не маючи виходу до моря, кинула виклик трьом своїм сусідам одночасно?

У середині XIX століття у басейні річки Ріо-де-ла-Плата сформувався складний та нестабільний вузол торгівельних шляхів, мінливих кордонів та політичних інтриг. Проте Парагвай почувався більш-менш упевнено – він був закритою, але економічно стабільною державою. Тим часом президент-диктатор Франсіско Солано Лопес, який свого часу відвідав Європу і захоплювався армією Наполеона III, витрачав величезні ресурси на модернізацію війська, створюючи найчисельнішу регулярну армію у регіоні. Також за допомогою британських інженерів він будував залізниці, телеграфні лінії та ливарні заводи.

Надзвичайно крихкий геополітичний баланс за таких обставин не міг не порушитися – але іскрою, що запалила велике полум'я, стала криза у сусідньому Уругваї. Коли Бразильська імперія у 1864 році здійснила військову інтервенцію в Уругвай, щоб підтримати лояльну до себе політичну фракцію "Колорадо", Лопес сприйняв це як пряму загрозу національній безпеці Парагваю – він вважав, що якщо Бразилія та Аргентина встановлять контроль над Монтевідео, Асунсьйон опиниться у повній економічній та політичній блокаді.

Діючи на випередження, Лопес захопив бразильське судно на річці Парагвай і вдерся у бразильську провінцію Мату-Гросу. Це був зухвалий та тактично успішний крок, однак далі парагвайський лідер припустився фатальної помилки, яка коштувала життя його нації – щоб завдати удару по бразильських військах в Уругваї, йому потрібно було перетнути територію Аргентини, і хоча тамтешній президент Бартоломе Мітре відмовив у транзиті, Лопес віддав наказ своїм військам увійти в аргентинську провінцію Коррієнтес.

Цей акт агресії миттєво об'єднав колишніх суперників. 1 травня 1865 року Бразилія, Аргентина та новий уряд Уругваю підписали таємний Договір про Потрійний Альянс. Їхня мета була простою – повалення режиму Лопеса, знищення військового потенціалу Парагваю та анексія спірних територій. Ось так Парагвай опинився у кільці ворогів, чиї сукупні людські та економічні ресурси перевершували його власні у десятки разів.

Найважливіше про долю Парагваю у Війні Потрійного Альянсу: дивіться відео historylessons.senses

Чи можливо відродити державу, коли на одного чоловіка залишається п'ять жінок?

Ілюзія швидкої перемоги Лопеса розвіялася вже у червні 1865 року, коли парагвайський річковий флот був практично знищений бразильцями у битві при Ріачуело. Війна перейшла у виснажливу позиційну фазу, парагвайці відступили на свою територію та перетворили фортецю Умаїта на багаторічну опору оборони. Але ж умови у джунглях і болотах були жахливими – холера, дизентерія та малярія забирали більше життів, ніж кулі та шрапнель. Також союзники могли постійно поповнювати свої ряди, а людські резерви Парагваю невблаганно танули.

З наближенням неминучої поразки Франсіско Солано Лопес занурювався у параною – він бачив змови скрізь. Під час сумнозвісних трибуналів у Сан-Фернандо за його наказом були закатовані та страчені сотні видатних парагвайців, разом із його власними братами, зятями та найвідданішими генералами. Диктатор вимагав від нації битися до останньої краплі крові, і нація, скута страхом та сліпою відданістю, корилася.

Найстрашнішим символом цієї агонії стала битва при Акоста-Нью у серпні 1869 року. Коли дорослих чоловіків у країні майже не залишилося, парагвайське командування кинуло у бій дітей віком від 9 до 15 років. Близько 3500 хлопчиків, деякі з яких чіпляли на обличчя фальшиві бороди з трави, щоб здаватися дорослими здалеку, були безжально вирізані 20-тисячною бразильською армією. Цей день досі з глибокою скорботою вшановують у Парагваї як День дитини.

Нарешті, фінал настав 1 березня 1870 року в урочищі Серро-Кора. Залишки парагвайської армії – кілька сотень виснажених і голодних людей – були оточені. Там загинув і Лопес – зі списом у руці та вигукнувши свої знамениті останні слова: "Я вмираю разом зі своєю батьківщиною!" І, відверто кажучи, він був моторошно близьким до істини.

Наслідки війни жахають. З довоєнного населення, яке оцінюють приблизно у 420 – 450 тисяч осіб, війну пережили лише близько 150 – 160 тисяч, причім дорослих чоловіків серед них було не більш як 28 тисяч. Парагвай втратив від 60% до 69% свого загального населення і близько 90% чоловічого. Також країна була змушена віддати близько 140 тисяч квадратних кілометрів своєї території Аргентині та Бразилії, а її економіка була відкинута у розвитку на століття назад.

Ясна річ, подальше відродження Парагваю лягло на плечі жінок. Саме вони відбудовували спалені села, обробляли землю і виховували нове покоління за умов тотальної бідності та окупації. Тож Війна Потрійного Альянсу залишається найсуворішим історичним уроком про те, як геополітичні амбіції одного відірваного від реальності лідера здатні призвести до фізичного знищення власного народу.