27 жовтня 1662 – продаж Дюнкерка: як Англія зірвала куш, який Росії за Аляску й не снився

Ця угода врятувала цілу монархію від неминучого фінансового краху та рвучко й надовго змінила геополітичну шахівницю Західної Європи. 27 жовтня 1662 року англійський король Чарльз II провернув найзухвалішу дипломатичну оборудку свого життя, продавши стратегічне місто-фортецю Дюнкерк амбітному французькому монарху Луї XIV.

Хоча сучасні історики часто згадують продаж Аляски як еталон глобальних територіальних торгів, британський "екзит" із континенту XVII століття приніс короні такий блискавичний фінансовий джекпот, що російські амбіції тьмяніють на його тлі. Транзакція за Дюнкерк не лише наповнила порожню скарбницю Лондона дзвінкою монетою, але й запустила складну ланцюгову реакцію подій, відлуння яких відчувається у європейській політиці навіть сьогодні. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому Чарльз II вирішив проміняти стратегічний форпост на континенті на скрині з золотом?

Щоб зрозуміти мотиви тієї угоди, необхідно зануритися в атмосферу Англії початку 1660-х років. Чарльз II щойно повернувся на престол після буремних років Реставрації, успадкувавши від Олівера Кромвеля не лише владу, але й катастрофічно порожню державну скарбницю. Але Дюнкерк, здобутий англійськими військами у 1658 році після кривавої Битви у дюнах, був предметом величезної національної гордості. Для пересічних англійців він символізував повернення впливу на континенті після болісної втрати Кале за століття до того.

Проте для прагматичного монарха та його головного радника графа Кларендона Дюнкерк був лише справжньою фінансовою чорною дірою. Утримання військового гарнізону там вимагало астрономічної на той час суми – понад 100 тисяч фунтів стерлінгів щороку. Це майже десята частина всіх регулярних доходів англійської корони. Фортеця постійно потребувала ремонту через руйнівний вплив моря та піщаних буревіїв, а вороже налаштоване місцеве населення вимагало невпинного контролю.

Чарльз II, який відчайдушно потребував готівки для фінансування свого розкішного двору, розбудови потужного військово-морського флоту та забезпечення незалежності від вічно скупого парламенту, ухвалив холоднокровне рішення. Він доручив розпочати таємні переговори з французьким послом графом д'Естрадом. Торги були жорсткими, емоційними та виснажливими, але 27 жовтня 1662 року сторони вдарили по руках.

Ціна питання склала фантастичні 5 мільйонів французьких ліврів (приблизно 320 – 400 тисяч англійських фунтів). Для розуміння масштабів – коли перші вози, вщерть наповнені монетами, прибули до лондонського Тауера, їх довелося розвантажувати кілька днів поспіль. Це колосальне фінансове вливання дозволило Чарльзу II миттєво закрити критичні борги, виплатити платню морякам і зміцнити свою владу у найтурбулентніший період правління. Король позбувся Дюнкерка як пасиву, який тягнув Британію на дно, перетворивши його на чистий та велетенський прибуток.

Чому Британія продала Дюнкерк французам у 1662 році: дивіться відео AtlasofOops

Цікавий факт: щоб доправити гігантську суму за Дюнкерк через Ла-Манш, значну частину срібних важких французьких ліврів довелося терміново міняти на компактніший метал. Луї XIV залучив міжнародних банкірів, що конвертували плату у тонни золотих іспанських пістолів (які опинилися у Франції завдяки пограбуванню іспанських колоній). А англійському скарбнику довелося особисто їхати до Франції, щоб вручну зважувати та перевіряти якість кожної іноземної золотої монети (та і французького срібла теж) перед завантаженням на кораблі.

У чому ж справжній масштаб англійського тріумфу порівняно з російським фіаско на Алясці?

Коли ми проводимо паралелі між продажем Дюнкерка у XVII столітті та відчуженням Аляски у 1867 році, різниця в ефективності державного менеджменту разюче помітна. Російська імперія продала США колосальну територію у понад 1,7 мільйона квадратних кілометрів за жалюгідні 7,2 мільйона доларів (близько 2 центів за акр). При тому Петербург позбувся земель, які згодом виявилися невичерпним джерелом золота, нафти та стратегічного домінування у Тихому океані, керуючись лише панічним страхом неможливості їх захистити. Це був крок відчаю, який приніс імперії мізерну суму, та й та розчинилася у корупційних схемах.

Натомість англійський кейс із Дюнкерком – це шедевр монетизації геополітичного баласту. Чарльз II продав не добрячий шмат континенту з прихованими ресурсами, а крихітний клаптик піщаного узбережжя з одним лише містом. Щільність прибутку на кожен квадратний метр проданої землі була просто космічною, при тому Англія не втратила жодних природних багатств чи перспектив економічного зростання. Навпаки, позбувшись необхідності витрачати шалені кошти на захист вразливого анклаву, Лондон зміг повністю сфокусуватися на розбудові свого флоту.

Звісно, англійське суспільство того часу сприйняло угоду вкрай вороже – громадяни вважали продаж Дюнкерка національною ганьбою, а графа Кларендона згодом зробили цапом-відбувайлом за цей непопулярний крок. Ба більше, Луї XIV швидко перетворив придбане місто на неприступну військово-морську базу та прихисток для грізних корсарів (таких як легендарний Жан Бар), які десятиліттями тероризували англійські торгові судна.

Проте з погляду холодної економічної логіки та виживання династії Стюартів, угода 1662 року була абсолютною перемогою. Чарльз II зірвав куш, обмінявши збиткову ілюзію континентальної величі на реальне золото, яке врятувало його трон. І саме ті гроші допомогли закласти фундамент тієї самої Британської імперії, яка згодом пануватиме над морями. Росії ж через століття залишалося тільки кусати лікті через втрачені багатства Аляски.