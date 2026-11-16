Бананові республіки: звідки пішов цей термін і до чого тут держперевороти й монополія на траву

Сьогодні банан на полиці супермаркету здається найбезневиннішим смаколиком. Ботаніки знають, що це зовсім не фрукт, а гігантська трава – проте мало хто здогадується, що століття тому монополія на цю траву була синонімом терору, корупції та зламаних націй. Заради контролю над цим солодким товаром могутня United Fruit Company мало не перетворила цілий континент на свою приватну плантацію.

І людське життя там коштувало дешевше за бананове гроно. Безжальна корпоративна імперія не просто диктувала ціни на світовому ринку – вона переписувала політичну історію Латинської Америки, як-от скидаючи законно обраних президентів за допомогою найманців та ЦРУ. Навіть сьогодні тривають гучні судові процеси проти спадкоємців цієї компанії. Тож 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Як найманці з Нового Орлеана перетворили Гондурас на першу "бананову республіку"?

Історія безпрецедентного корпоративного диктату розпочалася на світанку ХХ століття, коли термін "бананова республіка", влучно вигаданий американським письменником О. Генрі (а той жив якийсь час у Гондурасі та бачив чимало на власні очі), перетворився з літературної метафори на жорстоку геополітичну реальність. А у центрі драми опинився Сем Земюррей – амбітний ділок та власник компанії Cuyamel Fruit. На той час він був незалежним гравцем і жорстким конкурентом гіганта United Fruit Company (UFC), хоча через багато років ця корпорація поглине його бізнес, а сам він стане її керівником.

На початку 1910-х років уряд Гондурасу, намагаючись вирватися з боргового зашморгу, почав переговори з американськими банкірами щодо позики, що загрожувало встановленням контролю США над митницею. Для Земюррея, який звик отримувати землю та безмитні пільги за безцінь, це означало втрату надприбутків, тому він ухвалив рішення, яке назавжди змінило правила ведення бізнесу: якщо уряд заважає торгівлі, уряд потрібно замінити.

Без жодних докорів сумління банановий магнат придбав у Новому Орлеані колишнє військове судно "Хорнет", завантажив його кулеметами, гвинтівками та найняв загін професійних головорізів на чолі з сумнозвісним американцем Лі Крістмасом. Ця приватна армія висадилася на узбережжі Гондурасу, захопила порти та змусила президента піти у відставку, а згодом, у 1912 році, президентське крісло обійняв Мануель Бонілья. Новий маріонетковий правитель, лояльний до Земюррея, на знак подяки гарантував його компанії пільги та передав у концесію 10 тисяч гектарів найродючіших земель.

Цей зухвалий державний переворот, успішно влаштований Земюрреєм, став ідеальним майстер-класом для його головного конкурента – United Fruit Company. Корпоративний спрут зрозумів, що купувати цілі країни набагато вигідніше, ніж чесно змагатися на ринку. І у підсумку Гондурас перетворили на гігантську приватну ферму, де залізниці будували лише від плантацій до портів, а національна економіка була повністю паралізована залежністю від одного експортного продукту.

Несподівані факти з історії бананів: дивіться відео Звідки це взялося

Чому демократичні реформи у Гватемалі змусили ЦРУ розпочати операцію PBSuccess?

Якщо у Гондурасі UFC діяла руками найманців, то у Гватемалі зразка 1954 року корпорація залучила до захисту своїх прибутків найпотужнішу розвідувальну машину світу – ЦРУ (Центральне розвідувальне управління США). На початку 1950-х років компанія володіла близько 550 тисячами акрів землі у тій країні, причому більшість цих територій навмисно не обробляли, щоб штучно стримувати пропозицію та тримати високі ціни на банани.

Коли демократично обраний президент Хакобо Арбенс ухвалив Декрет 900 про аграрну реформу, який передбачав викуп невикористаних земель за їхньою задекларованою податковою вартістю для роздачі бідним селянам, керівництво United Fruit Company запанікувало. Компанія роками занижувала вартість своїх активів, щоб уникати податків, і тепер уряд Гватемали запропонував їм компенсацію саме за цими сміховинними цифрами.

Тоді UFC розгорнула безпрецедентну піар-кампанію, найнявши "батька зв'язків із громадськістю" Едварда Бернейса. Той блискуче маніпулював американською пресою, малюючи поміркованого реформатора Арбенса як небезпечного радянського агента, що створює комуністичний плацдарм за кілька годин льоту від США. Ця брехня впала на благодатний ґрунт, адже ключові посади у Вашингтоні обіймали брати Даллеси – держсекретар Джон Фостер Даллес та директор ЦРУ Аллен Даллес, які мали тісні фінансові та юридичні зв'язки з United Fruit Company.

Конфлікт інтересів був кричущим, але це не завадило ЦРУ розробити та блискавично провести операцію PBSuccess. У червні 1954 року найманці, озброєні та навчені американською розвідкою, вдерлися у Гватемалу, супроводжуючи свій наступ психологічним терором через підпільні радіостанції та бомбардуванням столиці. Арбенс був змушений піти у відставку, а до влади прийшла жорстока військова хунта, яка негайно повернула землі United Fruit Company. Цей переворот не лише зберіг монополію корпорації, але й занурив Гватемалу у криваву громадянську війну, що тривала майже чотири десятиліття і забрала життя понад 200 тисяч людей.

Та і це ще не все. Скажімо, до 2026 року ми вже маємо історичний вердикт американського суду – там визнали спадкоємицю UFC, компанію Chiquita Brands International, винною у фінансуванні колумбійських ескадронів смерті (утім, ще тривають апеляції). Тож ця бізнес-імперія заради монополії на банани впродовж багатьох років перетворювала державні перевороти, підкуп урядів та фінансування терору на свої стандартні корпоративні інструменти, заробляючи шалені гроші – та навіть після всіх судів та штрафів її банани досі спокійно лежать на полицях супермаркетів під милою синьою наліпкою Chiquita.