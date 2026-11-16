Банановые республики: откуда взялся этот термин и при чем здесь госперевороты и монополия на траву

И человеческая жизнь там стоила дешевле, чем гроздь бананов. Безжалостная корпоративная империя не просто диктовала цены на мировом рынке – она переписывала политическую историю Латинской Америки, например свергая законно избранных президентов с помощью наемников и ЦРУ. Даже сегодня продолжаются громкие судебные процессы против наследников этой компании. Поэтому 24 Канал расскажет обо всем этом немного подробнее.

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Как наемники из Нового Орлеана превратили Гондурас в первую "банановую республику"?

История беспрецедентного корпоративного диктата началась на заре ХХ века, когда термин "банановая республика", метко придуманный американским писателем О. Генри (а тот жил некоторое время в Гондурасе и видел немало собственными глазами), превратился из литературной метафоры в жестокую геополитическую реальность. А в центре драмы оказался Сэм Земюррей – амбициозный делец и владелец компании Cuyamel Fruit. В то время он был независимым игроком и жестким конкурентом гиганта United Fruit Company (UFC), хотя спустя много лет эта корпорация поглотит его бизнес, а сам он станет ее руководителем.

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В начале 1910-х годов правительство Гондураса, пытаясь вырваться из долговой ловушки, начало переговоры с американскими банкирами о предоставлении займа, что грозило установлением контроля США над таможней. Для Земюррея, привыкшего получать землю и беспошлинные льготы за бесценок, это означало потерю сверхприбылей, поэтому он принял решение, навсегда изменившее правила ведения бизнеса: если правительство мешает торговле, его нужно заменить.

Без малейших угрызений совести банановый магнат приобрел в Новом Орлеане бывшее военное судно "Хорнет", укомплектовал его пулеметами, винтовками и нанял отряд профессиональных головорезов во главе с печально известным американцем Ли Кристмасом. Эта частная армия высадилась на побережье Гондураса, захватила порты и заставила президента уйти в отставку, а впоследствии, в 1912 году, президентское кресло занял Мануэль Бонилья. Новый марионеточный правитель, лояльный Земюррею, в знак благодарности гарантировал его компании льготы и передал в концессию 10 тысяч гектаров самых плодородных земель.

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Этот дерзкий государственный переворот, успешно организованный Земюрреем, стал идеальным мастер-классом для его главного конкурента – United Fruit Company. Корпоративный спрут понял, что покупать целые страны гораздо выгоднее, чем честно соперничать на рынке. И в итоге Гондурас превратили в гигантскую частную ферму, где железные дороги строили только от плантаций до портов, а национальная экономика была полностью парализована зависимостью от одного экспортного продукта.

Неожиданные факты из истории бананов: смотрите видео Звідки це взялося

Почему демократические реформы в Гватемале заставили ЦРУ начать операцию PBSuccess?

Если в Гондурасе UFC действовала с помощью наемников, то в Гватемале в 1954 году корпорация привлекла для защиты своих доходов самую мощную разведывательную машину мира – ЦРУ (Центральное разведывательное управление США). В начале 1950-х годов компания владела около 550 тысяч акров земли в той стране, причем большинство этих территорий намеренно не обрабатывали, чтобы искусственно сдерживать предложение и поддерживать высокие цены на бананы.

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Когда демократически избранный президент Хакобо Арбенс принял Декрет 900 об аграрной реформе, который предусматривал выкуп неиспользуемых земель по их задекларированной налоговой стоимости для раздачи бедным крестьянам, руководство United Fruit Company запаниковало. Компания годами занижала стоимость своих активов, чтобы уклоняться от уплаты налогов, и теперь правительство Гватемалы предложило им компенсацию именно по этим смехотворным цифрам.

Тогда UFC развернула беспрецедентную пиар-кампанию, наняв "отца связей с общественностью" Эдварда Бернейса. Тот блестяще манипулировал американской прессой, изображая умеренного реформатора Арбенса как опасного советского агента, создающего коммунистический плацдарм в нескольких часах полета от США. Эта ложь пала на благодатную почву, ведь ключевые посты в Вашингтоне занимали братья Даллесы – госсекретарь Джон Фостер Даллес и директор ЦРУ Аллен Даллес, которые имели тесные финансовые и юридические связи с United Fruit Company.

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Конфликт интересов был вопиющим, но это не помешало ЦРУ разработать и молниеносно провести операцию PBSuccess. В июне 1954 года наемники, вооруженные и обученные американской разведкой, вторглись в Гватемалу, сопровождая свое наступление психологическим террором через подпольные радиостанции и бомбардировками столицы. Арбенс был вынужден уйти в отставку, а к власти пришла жестокая военная хунта, которая немедленно вернула земли компании United Fruit Company. Этот переворот не только сохранил монополию корпорации, но и погрузил Гватемалу в кровавую гражданскую войну, длившуюся почти четыре десятилетия и унесшую жизни более 200 тысяч человек.

Да и это еще не все. Скажем, к 2026 году у нас уже есть исторический вердикт американского суда – там признали преемницу UFC, компанию Chiquita Brands International, виновной в финансировании колумбийских эскадронов смерти (впрочем, апелляции еще продолжаются). Так что эта бизнес-империя ради монополии на бананы на протяжении многих лет превращала государственные перевороты, подкуп правительств и финансирование террора в свои стандартные корпоративные инструменты, зарабатывая баснословные деньги – но даже после всех судебных разбирательств и штрафов ее бананы до сих пор спокойно лежат на полках супермаркетов под милой синей наклейкой Chiquita.