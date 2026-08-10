Сходження Наполеона: як Франція, що знищила монархію, знову потрапила під одного володаря

Французька революція 1789 – 1799 років знесла старий порядок, але її дим і попіл несподівано вивели на сцену людину, яка невдовзі знову дала країні трон. Наполеон Бонапарт став тоді імператором.

Насправді це сталося навіть не всупереч революції, а завдяки – її хаосу, страху й голоду за стабільністю. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як Наполеон "підхопив" Францію після революційного шторму?

Коли Франція у 1789 році увірвалася в епоху революції, вона рвалася розірвати пута монархії, станових привілеїв і старого режиму. І справді, владу королівського дому було підірвано, а потім і остаточно зруйновано вогнем політичного шаленства. Але вже наприкінці 1790-х усе завершилося сходженням Наполеона Бонапарта.

Якщо дуже коротко пояснювати цей феномен, то можна сказати так: після падіння старої монархії Франція опинилася у пастці між ідеалами свободи та дуже приземленим питанням – хто керуватиме країною завтра вранці. І тут на тлі виріс генерал, який умів діяти швидко, холодно й без зайвих сентиментів.

Але, звісно, ця історія не була аж настільки простою. Наполеон не був випадковою фігурою, що випливла з туману історії – він підіймався завдяки перемогам у битвах і війнах, блискучому політичному чуттю і здатності читати страхи суспільства так само точно, як полководець читає карту місцевості.

У 1796 році він командував французькою армією в Італії й перемагав значно численніші австрійські сили, відтак у 1797 Кампо-Формійський мир приніс французам територіальні здобутки. Для Наполеона це були не просто військові успіхи, а перший потужний політичний капітал – бо революційна Франція жадала не лише свободи, а й перемог.

Яким був шлях Наполеона до корони імператора і далі: дивіться відео medievil_arthas

Потім був єгипетський похід, який водночас підняв і підірвав зірку Наполеона. У липні 1798 року він здобув перемогу над мамлюками у Битві біля пірамід, але морська катастрофа біля Нілу у серпні фактично відрізала французькі війська, а ще ж була у 1799 році невдала облога Акри у сирійській кампанії. У цей момент Наполеон скоїв на перший погляд дещо дивне – покинув армію в Єгипті й повернувся до Франції.

Насправді ж це був дуже сильний хід – у країні політична ситуація вже пахла порохом, а Наполеон все ще утримував ореол переможця. У Франції ще просто не знали про масштаби катастрофи у Єгипті, і Бонапарт, випереджаючи можливу втрату репутації, ввірвався у вихор революції "на коні".

У листопаді 1799 року він став учасником перевороту, відомого як 18 брюмера. Саме цей крок зрештою привів Наполеона до влади як першого консула, а Директорію – уряд із 5 осіб, що керував Францією з 1795 року – замінили на Консулат із 3 людей. Наполеон став провідною політичною фігурою Франції – фактично людиною, яка тримала в руках державний штурвал.

Причина його стрімкого злету була простою й водночас драматичною – Франція стомилася від нестабільності. Революційні інститути не дали того спокою, за який суспільство платило кров'ю, а війни й внутрішня боротьба лише підживлювали відчуття, що країна потребує не гучних гасел, а твердої руки. У цьому сенсі Наполеон скидався на ідеальний варіант – він говорив мовою порядку, але народжувався з революційної бурі.

Як Наполеон зробив республіку монархією?

Як перший консул Наполеон почав не просто правити, а збирати Францію з уламків, і таки робив це дуже успішно. Він централізував уряд, проводив реформи у банківській справі та освіті, підтримував науку й мистецтво, а також намагався поліпшити відносини з папою, адже революція сильно вдарила по його католицькій країні. А найвідомішим правовим здобутком став Наполеонів кодекс, який упорядкував правову систему й досі лежить в основі французького цивільного права.

Чому революція у Франції у підсумку привела до влади Наполеона: дивіться відео imtgsh

Вочевидь, на цьому ґрунті й виник парадокс цієї історії – революція скасувала стару корону, але не скасувала жагу до вертикалі влади. Коли країна живе у тривозі, вона часто погоджується "суспільним договором" на сильну владу, якщо та обіцяє безпеку, стабільність і хоча б натяк на велич. Наполеон це зрозумів і підхопив блискуче. Його режим зберігав багато революційних здобутків, але водночас одягав Францію в мундир дисципліни, ритуалу та державної величі.

18 травня 1804 року французький Сенат проголосив Наполеона імператором французів і підтвердив новий устрій так званою Конституцією XII року (за французьким революційним календарем). Це рішення не було раптовою примхою, а стало продовженням логіки режиму, який дедалі більше потребував спадковості, престижу й символічної ваги, щоб утримати владу у країні та заявити Європі, що Франція знову стала силою, з якою рахуються.

2 грудня у соборі Нотр-Дам де Парі відбулася коронація, яка перетворила політичну арифметику на пишний історичний спектакль, що мав на меті вписати нову династію у лінію великих імператорських і королівських ліній Франції та Європи, зокрема й у тінь Карла Великого.Наполеон хотів, щоб нова імперія здавалася не випадковим переворотом, а продовженням великої історії.

Ось так людина, яка виросла на руїнах монархії, відновила її в іншій формі. Революція знищила старий порядок, але не змогла одразу створити стійку та переконливу альтернативу. Франція пройшла через радикалізацію, терор і політичну хиткість, та врешті-решт, виснажена роками потрясінь, погодилася на нове одноосібне правління. Та це не був поворот назад – країна просто обрала інший шлях до тієї самої вершини.