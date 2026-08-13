13 серпня 1961 – початок будівництва Берлінської стіни: чому влада замурувала власний народ

Того дня Берлін прокинувся у новій реальності – 13 серпня 1961 року. Місто скоро розділить стіна, яка змінить і долі мільйонів людей. Влада буквально замурувала власний народ у бетонну клітку.

Чому керівництво Німецької Демократичної Республіки (НДР) пішло на такий безпрецедентний, навіть відчайдушний крок? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Економічна прірва та масова втеча: як постала Берлінська стіна?

У ніч проти 13 серпня 1961 року більшість мешканців Берліна ще не здогадувалися, що їхній звичний світ руйнується. А проте саме тоді, під покровом темряви, почалася операція з кодовою назвою "Троянда" (Aktion Rose). Тисячі східнонімецьких солдатів, поліціянтів та озброєних членів робітничої міліції вийшли на вулиці, але несли не зброю, а кілометри колючого дроту, бетонні стовпи, ломи та будівельні інструменти.

Коли ранкове серпневе сонце зійшло над річкою Шпрее, місто, яке ще вчора дихало єдиним організмом, виявилося безжально розрізаним навпіл. Цей день став початком зведення Берлінської стіни – найпотворнішого шраму на обличчі Європи ХХ століття. Але чому саме її звели? Відповідь криється у катастрофічній демографічній та економічній кризі, яка невблаганно поглинала Східну Німеччину.

Після Другої світової війни Берлін, як і вся країна, був поділений на окупаційні зони. Західний Берлін, підтримуваний США, Британією та Францією, стрімко перетворився на яскраву вітрину капіталістичного процвітання. А от Східний Берлін, підконтрольний СРСР, задихався у лещатах неефективної планової економіки, тотального дефіциту та жорстких політичних репресій таємної поліції Штазі.

Цей разючий контраст породив масовий відтік населення, відомий в історії як Republikflucht (втеча з республіки). Між 1949 та 1961 роками близько 3,5 мільйона східних німців, а це майже 20% усього населення НДР, втекли на Захід. І найпростішим та найбезпечнішим шляхом для цієї втечі був саме відкритий кордон у Берліні – достатньо було сісти на поїзд метро (U-Bahn) або міську електричку (S-Bahn).

Лідер НДР Вальтер Ульбріхт чудово усвідомлював – якщо негайно не зупинити цей людський потік, держава просто перестане існувати. І хоча ще 15 червня 1961 року на міжнародній пресконференції він цинічно збрехав усьому світу, що "ніхто не має наміру будувати стіну", план ізоляції вже був затверджений радянським лідером Микитою Хрущовим.

Як і для чого будували Берлінську стіну: дивіться відео historyforadults_ua

Те, що почалося 13 серпня як тимчасова огорожа з колючого дроту, дуже швидко еволюціонувало у складну, смертоносну інженерну систему. Вулиці були перерізані траншеями, трамвайні колії розібрані, а вікна житлових будинків, що виходили безпосередньо на Західний Берлін, наглухо заклали цеглою. З роками Берлінська стіна перетворилася на 155-кілометрового монстра.

Це була не просто загорожа заввишки 3,6 метра, а багатошарова "смуга смерті", обладнана сотнями сторожових веж, протитанковими їжаками, надчутливими сигнальними системами, глибокими ровами, патрульними собаками та озброєними до зубів прикордонниками. Останні мали офіційний наказ стріляти на ураження по кожному, хто намагався втекти.

Геополітичний розлом: які наслідки мала побудова Берлінської стіни?

Геополітичні наслідки цього кроку були колосальними. Стіна стала фізичним втіленням "Залізної завіси", про яку ще в 1946 році попереджав Вінстон Черчилль. У жовтні 1961 року на контрольно-пропускному пункті "Чарлі" (Checkpoint Charlie) радянські та американські танки стояли дуло до дула, поставивши весь світ на межу ядерного апокаліпсиса.

Зверніть увагу: у 1963 році президент США Джон Ф. Кеннеді, стоячи саме перед Берлінською стіною, виголосив свою історичну промову, солідаризуючись із жителями розділеного міста легендарними словами: "Ich bin ein Berliner" ("Я – берлінець").

За офіційними даними, безпосередньо біля Берлінської стіни загинули щонайменше 140 людей. Однією з найстрашніших стала смерть 18-річного юнака Петера Фехтера у серпні 1962 – підстрелений східнонімецькими охоронцями, він стікав кров'ю на "смузі смерті" майже годину на очах у сотень свідків із Заходу, які нічим не могли йому допомогти.

Сьогодні, у 2026 році, від стіни залишилися лише фрагменти, перетворені на меморіали та туристичні об'єкти. Проте події 13 серпня 1961 залишаються суворим і болючим нагадуванням для всього людства, що будь-який політичний режим, змушений будувати стіни, щоб утримати власний народ, апріорі приречений на загибель.