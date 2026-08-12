Сам Пуччіні їй вклонився: як Крушельницька врятувала "Мадам Батерфляй" після провалу у Ла Скала

Знаменита Madama Butterfly пережила один із найгучніших провалів в історії Ла Скала у 1904 році, але невдовзі опинилася на геть іншій траєкторії. Бо у Брешії у цю оперу увірвалася Соломія Крушельницька.

Саме з її іменем пов'язали повернення твору до життя. І 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Провал "Мадам Батерфляй" у 1904: як опера Пуччіні спіткнулася у Ла Скала?

Увечері 17 лютого 1904 року у знаменитому на весь світ оперному театрі Ла Скала в італійському Мілані сталася катастрофа, яка могла назавжди поховати "Мадам Батерфляй" видатного композитора Джакомо Пуччіні. Але вже за кілька місяців на сцені Teatro Grande у Брешії з'явилася Соломія Крушельницька – і саме після цього виставу почали називати не провалом, а тріумфальним воскресінням.

Історія Madama Butterfly почалася не з оплесків, а з гулу розчарування. Оперу Джакомо Пуччіні створено у 1901 – 1903 роках, а прем'єра відбулася у Мілані у 1904, але перша версія у Teatro alla Scala провалилася з тріском. Це була катастрофа і для Пуччіні, і для головної виконавиці Розіни Сторкіо – глядачі реагували свистом, вигуками й сміхом.

Це був той рідкісний момент в оперній історії, коли великий твір ніби спіткнувся – але не відступив. За кілька місяців з'явилася перероблена версія, і саме вона змінила траєкторію. Її поставили спершу у Брешії, але дуже швидко опера почала завойовувати світ – як-от Лондон у 1905 році, Вашингтон і Париж у 1906 чи Metropolitan Opera у Нью-Йорку у 1907.

Зверніть увагу: Соломія Крушельницька була не випадковою зіркою, що спалахнула на одну ніч. Ця співачка народилася у Білявинцях і навчалася у Львові та Мілані, її кар'єра охопила великі оперні майданчики Європи й Америки. Голос Соломії мав виняткову красу й повні три октави, а репертуар був далеко не вузьким блиском однієї партії, а цілою імперією сценічних образів – це Брунгільда, Ізольда, Єлизавета в Tannhäuser, Ельза в Lohengrin, Аїда, Дездемона, Електра і так далі.

Соломія Крушельницька у "Мадам Батерфляй": дивіться відео krushelnytskamuseum

Коли на сцену вийшла Крушельницька

Саме у Брешії з'являється Соломія Крушельницька – співачка родом із Галичини, яку міжнародні джерела описують як блискуче драматичне сопрано й одну з найсильніших виконавиць свого часу. Її спів тоді та виконання ролі Чіо-Чіо-сан стали вирішальними для долі "Мадам Батерфляй".

Звісно, Крушельницька не врятувала оперу магічним жестом сама по собі, але стала тією виконавицею, яка у правильний момент вивела перероблений твір на сцену так, що зал нарешті його почув. Але ж саме так і працює велике мистецтво – інколи йому потрібен інший голос, здатний повернути довіру публіки.

Найемоційніша частина цієї історії – не лише в тому, що твір ожив, а в тому, як композитор відреагував на успіх. Кажуть, Пуччіні після вистави особисто дякував та вклонявся Крушельницькій, а у джерелах наводять його дарчий напис на фото: "Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй".

Є ще перекази, нібито композитор після вистави кинувся у гримерку співачки з квітами. Інша частина популярних історій додає ще й обійми, сльози й захват. Хай там як, щира вдячність Пуччіні зрозуміла – Крушельницька врятувала його величний твір. А сьогодні Madama Butterfly заслужено належить до найулюбленіших опер світу.