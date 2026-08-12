Именно с ее именем связали возрождение этого произведения. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Провал "Мадам Баттерфляй" в 1904: как опера Пуччини споткнулась в Ла Скала?

Вечером 17 февраля 1904 года в знаменитом на весь мир оперном театре Ла Скала в итальянском Милане произошла катастрофа, которая могла навсегда похоронить "Мадам Баттерфляй" выдающегося композитора Джакомо Пуччини. Но уже через несколько месяцев на сцене Teatro Grande в Брешии появилась Соломия Крушельницкая – и именно после этого спектакль стали называть не провалом, а триумфальным воскресением.

История Madama Butterfly началась не с аплодисментов, а с ропота разочарования. Опера Джакомо Пуччини была создана в 1901 – 1903 годах, а премьера состоялась в Милане в 1904, но первая версия в Teatro alla Scala провалилась с треском. Это была катастрофа и для Пуччини, и для главной исполнительницы Розины Сторкио – зрители реагировали свистом, выкриками и смехом.

Это был тот редкий момент в истории оперы, когда великое произведение словно споткнулось – но не отступило. Через несколько месяцев появилась обновленная версия, и именно она изменила ход событий. Ее поставили сначала в Брешии, но очень быстро опера начала завоевывать мир – как вот Лондон в 1905 году, Вашингтон и Париж в 1906 или Metropolitan Opera в Нью-Йорке в 1907.

Обратите внимание: Соломия Крушельницкая была не случайной звездой, зажегшейся на одну ночь. Эта певица родилась в Белявинцах и училась во Львове и Милане, ее карьера охватила большие оперные сцены Европы и Америки. Голос Соломии отличался исключительной красотой и имел целых три октавы, а репертуар был далеко не ограничен блеском одной партии, а представлял собой целую империю сценических образов – это Брунгильда, Изольда, Елизавета в Tannhäuser, Эльза в Lohengrin, Аида, Дездемона, Электра и так далее.

Соломия Крушельницкая в "Мадам Баттерфляй": смотрите видео krushelnytskamuseum

Когда на сцену вышла Крушельницкая

Именно в Брешии появляется Соломия Крушельницкая – певица родом из Галичины, которую международные источники описывают как блестящее драматическое сопрано и одну из сильнейших исполнительниц своего времени. Ее пение в то время и исполнение роли Чио-Чио-сан стали решающими для судьбы "Мадам Баттерфляй".

Конечно, Крушельницкая не спасла оперу одним магическим жестом, но стала той исполнительницей, которая в нужный момент вывела переработанное произведение на сцену так, что зал наконец-то его услышал. Но ведь именно так и работает большое искусство – иногда ему нужен другой голос, способный вернуть доверие публики.

Самая эмоциональная часть этой истории – не только в том, что произведение ожило, но и в том, как композитор отреагировал на успех. Говорят, Пуччини после спектакля лично благодарил и кланялся Крушельницкой, а в источниках приводится его дарственная надпись на фотографии: "Самой прекрасной и самой очаровательной Баттерфляй".

Есть еще предания, будто бы композитор после спектакля бросился в гримерную певицы с цветами. Другая часть популярных историй добавляет еще и объятия, слезы и восторг. Как бы то ни было, искренняя благодарность Пуччини понятна – Крушельницкая спасла его величественное произведение. А сегодня "Мадам Баттерфляй" по праву входит в число самых любимых опер мира.