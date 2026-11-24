Під товщею темних вод Дніпра десятиліттями ховалася одна з наймасштабніших культурних катастроф Європи ХХ століття. Радянська влада перетворила бурхливу річку на каскад штучних озер, знищивши унікальний історичний ландшафт.

Будівництво гігантських гідроелектростанцій стало, звісно, тріумфом індустріалізації, але водночас і жорстоким інструментом стирання пам'яті. Разом із родючими землями під воду пішли залишки Запорозьких Січей та домівки десятків тисяч людей, чиї голоси тоталітарна система заглушила назавжди. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як дослідники пояснюють справжню мету радянських мегапроєктів на Дніпрі?

Щоб осягнути масштаби радянського злочину проти історії, достатньо поглянути на міжнародний досвід порятунку культурної спадщини. У 1960 році, коли будівництво Асуанської греблі в Єгипті загрожувало назавжди затопити долину Нілу, ЮНЕСКО розгорнула безпрецедентну глобальну кампанію. Понад 50 країн світу об'єднали зусилля та зібрали десятки мільйонів доларів, щоб врятувати стародавні храми Абу-Сімбел та Філи. Видатні інженери та археологи буквально розпиляли колосальні монументи на тисячі блоків і дбайливо перенесли їх на безпечну висоту. Світ показав, що індустріальний прогрес не повинен знищувати пам'ять людства.

Натомість Радянський Союз діяв кардинально інакше. У 1955 – 1958 роках, під час заповнення Каховського водосховища, Москва не допустила жодних міжнародних спостерігачів, а поспішні археологічні експедиції не мали ані часу, ані ресурсів для повноцінного порятунку пам'яток. Під мільйонами тонн води опинився Великий Луг – сакральна територія козацької вольниці, де колись розташовувалися Чортомлицька, Базавлуцька та Підпільненська Січі.

Американський історик екології Пол Джозефсон у книзі "Індустріалізована природа" (Industrialized Nature) аналізує цей підхід. Він зазначає, що радянські мегапроєкти спиралися на технології "грубої сили" (brute-force technology), які мали на меті тотальне підкорення природи та суспільства. Західна історіографія розглядає такі дії як прояв авторитарного модернізму.

Знищення локальної географії та примусове переселення мешканців понад 90 населених пунктів розірвало зв'язок людей з їхнім історичним корінням. Навіть під час зведення першого ДніпроГЕСу у 1930-х роках, де головним консультантом виступав видатний американський інженер Г'ю Купер, технологічний розмах слугував ширмою для політичних цілей. Радянська влада свідомо використовувала гідроенергетику, щоб фізично стерти незручне минуле, перетворивши місця козацької слави на мертве дно штучних морів.

Як під водами Каховського водосховища поховали історію козаків: дивіться відео realnaistoriia

Які докази культурного злочину оголило дно Каховського моря після катастрофи?

Трагічне руйнування Каховської греблі у червні 2023 року у парадоксальний спосіб зірвало водяну завісу з цієї прихованої історії. Коли вода стрімко відступила, перед очима світової спільноти постав пошрамований ландшафт, який десятиліттями вважали втраченим назавжди. Провідні українські та міжнародні видання випустили розлогі репортажі з оголеного дна водосховища, детально задокументувавши раптову появу з-під мулу унікальних артефактів – стародавніх дубових човнів-довбанок, козацької зброї XVII століття, візантійської кераміки та масивних фундаментів затоплених церков.

Ці знахідки стали беззаперечним речовим доказом того, що під водою ховали не просто порожні землі, а цілий пласт європейської історії. Станом на сьогодні ні у кого не викликає сумніву критична важливість дослідження цієї території. Знайдені артефакти вщент руйнують старий радянський міф про "дикий порожній степ", який нібито чекав на комуністичну індустріалізацію, щоб здобути сенс існування. А насправді ж цей регіон був квітучим культурним та торговим вузлом задовго до появи Російської імперії чи СРСР.

Відступ води оголив не лише фізичні предмети старовини, але й незаперечну правду про методи тоталітарної системи. Гігантські бетонні греблі будували не лише для того, щоб генерувати електроенергію для нових заводів – вони виконували й роль ідеального інструменту цензури. Затопивши сотні сіл та безцінну спадщину Запорожжя, радянська влада намагалася надійно сховати історію цілого народу під мертвою водою, позбавивши майбутні покоління права на власну пам'ять. Проте природа та час розпорядилися інакше, повернувши світові істину.