Сьогодні Гаваї асоціюються з безтурботним відпочинком, квітковими гірляндами та теплим океаном, але фундамент цього тропічного раю побудований на безпрецедентній і цинічній зраді. Мало хто з мільйонів туристів усвідомлює, що вони засмагають на землі вкраденої незалежної держави, яку безжально розтоптали суто заради корпоративних надприбутків.

У січні 1893 року невелика група жадібних американських бізнесменів за прямої збройної підтримки військових США здійснила зухвалий державний переворот, скинувши законну гавайську монархію. Ця історична трагедія стала еталонним прикладом того, як імперські амбіції та великі цукрові гроші здатні знищити багатовікову суверенну націю всього за кілька днів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому мирний тихоокеанський рай став мішенню для безжальних магнатів?

До кінця ХІХ століття Гавайське королівство було визнаною на міжнародному рівні, прогресивною та незалежною державою, яка мала офіційні дипломатичні відносини з десятками країн світу. Проте родючі вулканічні ґрунти архіпелагу приховували в собі справжнє "біле золото" – цукрову тростину, яка стала нездоланним магнітом для американських та європейських плантаторів. Ці підприємці, здебільшого нащадки перших християнських місіонерів, швидко перетворилися на могутню олігархію, яка контролювала левову частку економіки островів, причім їхні апетити зростали експоненціально.

Незабаром суто економічного домінування їм здалося замало, і вони зажадали абсолютної політичної влади. Першим тривожним дзвінком стала так звана Конституція багнетів 1887 року, коли озброєна міліція, фінансована плантаторами, змусила короля Калакауа під дулами гвинтівок підписати документ, що позбавляв його реальних повноважень і відбирав виборче право у більшості корінних гавайців. А справжня криза вибухнула у 1890, коли Конгрес США ухвалив сумнозвісний Тариф Маккінлі – цей закон фактично скасував конкурентні переваги гавайського цукру на американському ринку, що миттєво обвалило надприбутки острівних магнатів.

Для таких безжальних ділків, як Лоррін Терстон та Сенфорд Доул, вихід був лише один – повна анексія Гаваїв Штатами, що дозволило б їм мати щедрі федеральні субсидії, передбачені для внутрішніх американських виробників цукру. І от коли у 1891 році на престол зійшла королева Ліліуокалані (блискуче освічена патріотична правителька, яка твердо вирішила повернути владу своєму народу та скасувати нав'язану конституцію), цукровий картель зрозумів, що час діяти радикально, разом із тим довівши, що жадоба до грошей здатна розтоптати будь-які норми міжнародного права.

Як США анексували Гаваї: дивіться відео TEDEd

Як 162 американські моряки знищили цілу державу за один день?

Магнати створили таємний Комітет безпеки, єдиною метою якого було знищення монархії та передача архіпелагу під контроль Вашингтона. Але плантатори чудово розуміли, що самотужки їм ніколи не здолати королівську гвардію та праведний гнів корінного населення, тому вони звернулися до свого головного союзника – офіційного посланця США на Гаваях Джона Л. Стівенса, палкого прихильника агресивного експансіонізму США.

Той діяв на власний розсуд, без жодного офіційного дозволу від Держдепу, і 16 січня 1893 року під відверто надуманим приводом "захисту життів та власності американських громадян" віддав наказ висадити на берег Гонолулу 162 важкоозброєних морських піхотинців та матросів з крейсера USS Boston. Американські війська миттєво зайняли стратегічні позиції навколо палацу Іолані, націливши артилерію та кулемети просто на резиденцію королеви, що стало актом неприхованої військової агресії проти мирної суверенної держави.

Наступного дня, 17 січня, Комітет безпеки нахабно проголосив скасування монархії та створення Тимчасового уряду на чолі з Сенфордом Доулом. Королева Ліліуокалані опинилася перед жахливим, навіть трагічним вибором – віддати наказ вірним військам чинити збройний опір, що неминуче призвело б до кривавої бійні на вулицях Гонолулу, або скласти повноваження. І вона обрала життя свого народу, підписавши офіційний протест, у якому чітко зазначила, що здається не купці заколотників, а вищій військовій силі США. Королева щиро вірила, що демократичний уряд у Вашингтоні розбереться у цій несправедливості та поверне їй законний трон.

Хоча президент США Гровер Клівленд згодом ініціював масштабне розслідування (відоме як Звіт Блаунта), яке визнало переворот незаконним актом війни, а дії Стівенса – ганебними, цукровий картель просто відмовився повернути владу. Там цинічно проголосили маріонеткову Республіку Гаваї, дочекалися зміни політичного клімату у Вашингтоні, і у 1898 році, на хвилі іспано-американської війни, США остаточно анексували острови.

Лише через століття, у 1993 році, Конгрес США ухвалив історичну Резолюцію вибачення (Public Law 103-150), офіційно визнавши, що корінний гавайський народ ніколи не відмовлявся від свого суверенітету. Але для цукрових магнатів це вже не мало жодного значення – вони давно дістали свої криваві надприбутки, перетворивши горде незалежне королівство на екзотичну декорацію для розкішних готелів.