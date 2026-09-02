Замість шаблі – архіви: як інтелектуальний бунт українських дворян довів Росію до істерики

Кінець XVIII століття в Україні видався особливо захопливим у політичному сенсі, сповненим витонченої, інтелектуальної та глибокої гри. І важливо, що у ній українська козацька еліта, перетворившись на імперське дворянство, зуміла зберегти автономістський ген.

А це зрештою стало екзистенційною загрозою для двоголового орла. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Парадокс асиміляції: як росіяни купували еліту, але не змогли змінити пам'ять?

У 1764 році Катерина II скасувала посаду гетьмана, а у 1780-х роках остаточно ліквідувала автономний устрій Гетьманщини. Петербург застосував класичний імперський інструмент – кооптацію. Козацькій старшині запропонували угоду, від якої, здавалося, неможливо відмовитися – в обмін на лояльність та відмову від політичної самостійності вони діставали статус російського дворянства (за Жалуваною грамотою дворянству 1785 року), землі та, що найголовніше, кріпаків.

Імперія повірила, що проковтнула Україну і перетравила її еліту. Нащадки славетних козацьких полковників та сотників одягли мундири імператорської армії, заговорили французькою у салонах Петербурга і почали будувати розкішні палаци у стилі класицизму. Проте ця асиміляція була лише фасадом – під розшитими золотом камзолами билися серця людей, які пам’ятали, що їхній статус походить не від милості російського монарха, а від шаблі предків та міжнародних договорів.

Зрештою, і сам процес перетворення старшини на дворянство не був гладким. Російська бюрократична машина, що затверджувала дворянські титули, масово відмовляла українцям. Петербурзькі чиновники вимагали документальних доказів "благородного" походження, відмовляючись визнавати козацькі універсали та військові звання рівноцінними до російських табелів про ранги.

Цікаві факти про національне відродження XVIII століття: дивіться відео pistacja-ua

Тоді українська еліта мобілізувалася, почався безпрецедентний рух в архіви – нащадки козаків (навіть гетьман Данило Апостол) збирали старі літописи, універсали гетьманів, польські королівські привілеї та міжнародні трактати. Вони наймали юристів, писали трактати та створювали генеалогічні дерева, які доводили їхнє право на елітарність.

І от під час цього процесу сталося дещо значно важливіше. Шукаючи в архівах докази свого права на володіння землею та селянами, ці люди усвідомили, що Гетьманщина була не просто провінцією, а окремим політичним тілом зі своїми законами (Литовськими статутами), своєю культурою та своїми правами. Ось так захист станових привілеїв непомітно трансформувався у захист історичної гідності цілого регіону.

"Історія Русів" і екзистенційний страх Петербурга

Кульмінацією цього інтелектуального бродіння стала поява на межі XVIII та XIX століть таємничого рукопису – "Історії Русів". Це не був об'єктивний літопис, а радше блискучий політичний маніфест українського автономізму. Авторство досі залишається предметом дискусій, але безперечно одне – текст вийшов із середовища українського дворянства.

"Історія Русів" пропонувала абсолютно альтернативний погляд на минуле. Вона стверджувала, що справжніми спадкоємцями Русі є саме українці (малороси, як їх тоді називали в імперському дискурсі), а Переяславська рада 1654 року була не актом підкорення, а рівноправним договором між двома суверенними державами. Ба більше, текст наголошував на тиранії російських царів та порушенні ними священних угод.

Цей рукопис таємно переписували, він розходився маєтками Лівобережжя, формуючи світогляд цілого покоління, до якого згодом належатиме і Тарас Шевченко. А проте здавалося, що могутня Російська імперія, яка щойно перемогла Наполеона і диктувала волю половині Європи, не буде боятися купки провінційних дворян, що ностальгують за минулим.

Як створили "Історію Русів" та про що там мовилося: дивіться відео ukrainian_radio

Та річ у тім, що легітимність Російської імперії трималася на концепції "триєдиного російського народу" (великороси, малороси, білоруси) та на прямій спадкоємності від Києва до Москви й Петербурга. Українські ж дворяни-автономісти своїми історичними розвідками вщент розбивали фундамент цієї конструкції. Якщо Україна мала власну, окрему політичну історію, власну правову традицію і добровільно уклала договір, який імперія порушила – отже, влада Петербурга над Києвом є не природним правом, а банальною окупацією.

Цікавий факт: у 1791 році Василь Капніст, поет та лідер лівобережного дворянства, таємно поїхав у Берліні, щоб домовитися з Пруссією про збройну підтримку українського повстання, якщо таке відбудеться. Тобто "кабінетний бунт" українських інтелектуалів" пахнув для Петербурга навіть геополітичною катастрофою.

Ситуація різко загострилася після польського повстання 1830 – 1831 років. Імперський уряд усвідомив, що будь-яка регіональна ідентичність на західних кордонах є бомбою уповільненої дії, відтак російські жандарми почали уважніше придивлятися і до українських дворян. Те, що раніше сприймали за невинне краєзнавство чи дивацтво місцевих поміщиків, тепер трактували як державну зраду.

Почалася ліквідація залишків місцевого права – скасування дії Литовського статуту в 1840-х роках, росіянізація освіти та жорстка цензура. Проте джин уже вирвався з пляшки. Українське дворянство виконало свою історичну місію – воно зберегло пам'ять про державність, зафіксувало її у текстах і передало естафету новій генерації, прикладом якої стало Кирило-Мефодіївське братство.

Це нове покоління пішло далі – воно вимагало не просто повернення станових привілеїв чи автономії для еліти, а соціального та національного визволення всього народу. Імперія відповіла Валуєвським циркуляром у 1863 та Емським указом у 1876, намагаючись знищити саму українську мову – але це тільки поглибило кризу та наблизило революційні події початку ХХ століття.