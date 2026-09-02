А это в конечном итоге стало экзистенциальной угрозой для двуглавого орла. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Парадокс ассимиляции: как россияне покупали элиту, но не смогли изменить память?

В 1764 году Екатерина II упразднила должность гетмана, а в 1780-х годах окончательно ликвидировала автономное устройство Гетманщины. Петербург применил классический имперский инструмент – кооптацию. Казацкой старшине предложили сделку, от которой, казалось, невозможно было отказаться – в обмен на лояльность и отказ от политической самостоятельности они получали статус российского дворянства (согласно Жалованной грамоте дворянству 1785 года), земли и, что самое главное, крепостных.

Империя поверила, что поглотила Украину и переварила ее элиту. Потомки славных казацких полковников и сотников надели мундиры императорской армии, заговорили на французском в салонах Петербурга и начали строить роскошные дворцы в стиле классицизма. Однако эта ассимиляция была лишь фасадом – под расшитыми золотом камзолами бились сердца людей, которые помнили, что их статус проистекает не из милости российского монарха, а из сабель предков и международных договоров.

Впрочем, и сам процесс превращения старшины в дворянство не был гладким. Российская бюрократическая машина, утверждавшая дворянские титулы, массово отказывала украинцам. Петербургские чиновники требовали документальных доказательств "благородного" происхождения, отказываясь признавать казацкие универсалы и воинские звания равноценными российским табелям о рангах.

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Тогда украинская элита мобилизовалась, началось беспрецедентное движение в архивы – потомки казаков (даже гетман Даниил Апостол) собирали старые летописи, универсалы гетманов, польские королевские привилегии и международные трактаты. Они нанимали юристов, писали трактаты и составляли генеалогические древа, которые доказывали их право на принадлежность к элите.

И вот в ходе этого процесса произошло нечто гораздо более важное. Ища в архивах доказательства своего права на владение землей и крестьянами, эти люди осознали, что Гетманщина была не просто провинцией, а отдельным политическим образованием со своими законами (Литовскими статутами), своей культурой и своими правами. Вот так защита сословных привилегий незаметно трансформировалась в защиту исторического достоинства целого региона.

"История Русов" и экзистенциальный страх Петербурга

Кульминацией этого интеллектуального брожения стало появление на рубеже XVIII и XIX веков таинственной рукописи – "Истории Русов". Это была не объективная летопись, а скорее блестящий политический манифест украинского автономизма. Авторство до сих пор остается предметом дискуссий, но одно бесспорно – текст возник в среде украинского дворянства.

"История Русов" предлагала совершенно альтернативный взгляд на прошлое. В ней утверждалось, что истинными наследниками Руси являются именно украинцы (малоросы, как их тогда называли в имперском дискурсе), а Переяславская рада 1654 года была не актом покорения, а равноправным договором между двумя суверенными государствами. Более того, текст подчеркивал тиранию российских царей и нарушение ими священных соглашений.

Эту рукопись тайно переписывали, она распространялась по имениям Левобережья, формируя мировоззрение целого поколения, к которому впоследствии будет принадлежать и Тарас Шевченко. Однако казалось, что могущественная Российская империя, только что победившая Наполеона и диктовавшая свою волю половине Европы, не будет бояться горстки провинциальных дворян, ностальгирующих по прошлому.

Как создали "Историю Русов" и о чем там шла речь: смотрите видео ukrainian_radio

Но дело в том, что легитимность Российской империи держалась на концепции "триединого русского народа" (великоросы, малоросы, белорусы) и на прямой преемственности от Киева до Москвы и Петербурга. Украинские же дворяне-автономисты своими историческими исследованиями полностью разрушали фундамент этой конструкции. Если у Украины была своя, отдельная политическая история, своя правовая традиция и она добровольно заключила договор, который империя нарушила – значит, власть Петербурга над Киевом является не естественным правом, а банальной оккупацией.

Интересный факт: в 1791 году Василий Капнист, поэт и лидер левобережного дворянства, тайно отправился в Берлин, чтобы договориться с Пруссией о вооруженной поддержке украинского восстания, если таковое произойдет. То есть "кабинетный бунт" украинских интеллектуалов грозил Петербургу даже геополитической катастрофой.

Ситуация резко обострилась после польского восстания 1830 – 1831 годов. Имперское правительство осознало, что любая региональная идентичность на западных границах – это бомба замедленного действия, поэтому российские жандармы начали внимательнее присматриваться и к украинским дворянам. То, что раньше воспринималось как невинное краеведение или причуды местных помещиков, теперь трактовалось как государственная измена.

Началась ликвидация остатков местного права – отмена действия Литовского статута в 1840-х годах, русификация образования и жесткая цензура. Однако джин уже вырвался из бутылки. Украинское дворянство выполнило свою историческую миссию – оно сохранило память о государственности, зафиксировало ее в текстах и передало эстафету новому поколению, примером которого стало Кирилло-Мефодиевское братство.

Это новое поколение пошло дальше – оно требовало не просто возвращения сословных привилегий или автономии для элиты, а социального и национального освобождения всего народа. Империя ответила Валуевским циркуляром в 1863 и Эмским указом в 1876, пытаясь уничтожить сам украинский язык – но это только усугубило кризис и приблизило революционные события начала XX века.