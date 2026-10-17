Забута українська Кубань: як нащадки козаків кинули виклик СРСР і чому Сталін прирік їх на згубу

Смарагдові степи Північного Кавказу століттями пульсували українським життям, зберігаючи непокірний дух вільного козацтва навіть за сотні кілометрів від дніпровських порогів. Нащадки славних запорожців перетворили Кубань – цей суворий дикий край – на квітучу культурну оазу, де вільно лунала рідна пісня, а прадавні традиції дбайливо передавали з молоком матері.

Проте ця потужна національна автономія стала справжньою кісткою у горлі для безжальної радянської машини, яка панічно боялася будь-якого прояву чужої ідентичності. Жорстокий терор і тотальна примусова русифікація, холоднокровно розгорнуті Йосипом Сталіним, назавжди понівечили демографічне обличчя регіону, перетворивши його на зону суцільної історичної трагедії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як вигнанці з берегів Дніпра перетворили Кубань на бастіон української ідентичності?

Історія цього унікального феномену розпочалася наприкінці XVIII століття, коли після остаточного руйнування Запорозької Січі тисячі козаків були змушені шукати нової долі. У 1792 році вони дістали від імперії землі на правому березі річки Кубань, але не розчинилися у новому середовищі, а створили там власну, паралельну реальність. Ті переселенці не просто механічно освоїли нові території, а законсервували та примножили там свою автентичну культуру. Вони принесли із собою не лише гострі шаблі та важкі плуги, але й мову, звичаї, архітектуру та глибоке й незламне почуття власної гідності.

Кубанська балачка – унікальний, колоритний діалект, що зберіг фонетику, синтаксис та лексику наддніпрянської України – стала головним маркером їхньої ідентичності, який передавався з покоління у покоління. До початку ХХ століття Кубань залишалася потужним і самодостатнім українським анклавом, який вражав своєю життєздатністю. Згідно з офіційними даними перепису 1926 року, понад 915 тисяч жителів Кубанського округу ідентифікували себе саме як українці, а це більш як 62% загальної кількості населення регіону.

У той період на Кубані вирувало неймовірне культурне життя – масово відкривали україномовних школи, видавали місцеві газети, працювали театри, бібліотеки та педагогічні інститути. У рамках ранньої радянської політики коренізації регіон пережив справжній національний ренесанс. Місцеві активно чинили опір будь-якій асиміляції, зберігаючи міцний ментальний та культурний зв'язок із Києвом та Харковом. Цей феномен самозбереження нащадків запорожців вражає і досі – відірвані від історичної батьківщини люди змогли побудувати суспільство, яке дихало свободою і категорично не бажало розчинятися у безликому російському імперському морі.

Що варто знати про історію української Кубані: дивіться відео imtgsh

Чому Сталін обрав Кубань мішенню для жорстокого етноциду та штучного голоду?

На початку 1930-х років незалежний дух та економічна самостійність кубанських українців стали прямою екзистенційною загрозою для тоталітарних планів Кремля. Йосип Сталін вирішив назавжди закрити "українське питання" на Північному Кавказі. Кривавий диктатор чудово розумів, що заможні й волелюбні козаки-хлібороби, які звикли покладатися лише на себе, ніколи добровільно не приймуть рабство колгоспної системи. Тому проти них було застосовано найстрашнішу, найпідступнішу зброю масового ураження – штучний голод та безжальний спланований етноцид.

Переломним моментом у цій трагедії стала сумнозвісна людожерська постанова ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1932 року "Про хлібозаготівлі в Україні, на Північному Кавказі та у Західній області". Цей документ, унікальний за своєю відвертою цинічністю, офіційно звинуватив місцевих українців у "буржуазному націоналізмі" та злісному саботажі. Наслідки цього рішення були апокаліптичними – кубанські станиці масово заносили на так звані "чорні дошки", що на практиці означало повну економічну блокаду, конфіскацію абсолютно всього продовольства, заборону на виїзд та неминучу мученицьку голодну смерть для сотень тисяч ні в чому не винних людей.

Одночасно з фізичним винищенням населення розпочалася блискавична й безпрецедентна за масштабами тотальна русифікація регіону. Та сама постанова від 14 грудня містила окремий пункт про мовну політику – і за ним усі без винятку україномовні школи Кубані примусово переводили на російську мову викладання. Газети, радіомовлення, офіційне діловодство – все українське суворо заборонили під страхом негайного розстрілу або багаторічного заслання до таборів.

Ті події на Кубані були не просто жорстокою класовою боротьбою, а цілеспрямованим, хірургічно точним ударом по українській національній групі. Сталінська репресивна машина фізично викосила найкращий цвіт кубанського козацтва, а тих, хто дивом вижив у цьому пеклі, змусила назавжди відмовитися від свого коріння, примусово записавши їх у нових радянських паспортах "росіянами". Так квітуча й сповнена життя українська Кубань була штучно перетворена на мовчазну територію страху, що зберегла у собі лише дрібки гіркої пам'яті та відлуння старовинних пісень у степу.