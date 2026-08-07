Як Японія за 50 років з феодальної держави стала промисловим гігантом і розбила Росію у 1905

Ще у середині ХІХ століття Японія жила за феодальними правилами, а вже всього за кілька десятиліть перетворилася на державу, яка змогла кинути виклик Російській імперії. І ця зміна сталася не випадково – за нею стояла низка рішучих реформ.

А трохи згодом Російсько-японська війна стала одним із найяскравіших прикладів того, як швидка модернізація може змінити баланс сил у світі. 24 Канал розповість про все це трохи докладніше.

Як Японія розірвала шаблон країни, яку називали "відсталою"?

Ще у середині ХІХ століття Японія скидалася на країну, яку час ніби загнав у тісний феодальний корсет. А вже у 1905 році вона стояла на вершині великої війни з Російською імперією – не як екзотичний аутсайдер, а як модерна промислова держава, що навчилася говорити з імперіями мовою гармат, рейок, фабрик і дисципліни. Як же вдалося японцям пройти цей шлях?

На старті епохи Мейдзі, яка почалася 1868 року, нова японська влада вирішила відкинути образ романтичної "країни самураїв", бо жорстка реальність показувала, що Японія відчутно відставала від світових тенденцій та розвитку. І це відставання било по гордості держави, що стало одним із головних моторів перетворень.

Уряд Мейдзі поставив перед собою три ясні цілі – індустріалізацію, політичну реформу з сучасною конституцією та парламентом і зовнішню експансію. Звісно, після цього Японія не прокинулася модерною випадково – вона десятиліттями методично зламувала власну стару конструкцію.

Систему бакухан з успадкованою владою даймьо замінили централізованим урядом і префектурами, якими керували чиновники з Токіо. Старий рисовий податок витіснив новий земельний, встановлений на початковому рівні 3% від оціночної вартості землі. Це було не просто фінансове рішення, а удар по феодальному способу життя, який тримав країну у старих рамках.

Ніхто не чекав, доки ринок "сам усе зробить". Держава повела країну за руку, як суворий, але одержимий вчитель. Міністерство промисловості, створене у жовтні 1870 року, стало одним із головних штабів цього ривка – воно було наповнене чиновниками, які мали досвід контактів із Заходом, поїздок і навчання за кордоном. Ці люди розуміли, що без знань, технологій і промислової дисципліни нова Японія не стане рівною серед великих держав.

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І тут важливо розуміти, що японська модернізація не була голою копією Європи. Так, японська влада вивчала Захід, у 1871 – 1873 роках навіть відправила у США та Європу велику делегацію під проводом Івакури Томомі, але метою було не поклоніння чужому досвіду, а холодне запозичення того, що працює.

Японія вперто вчилася виробляти власну промислову тканину, будувати власні заводи, залізниці та адміністративну машину. Країна почала створювати сучасну промисловість у темпі, який вражав навіть спостерігачів Заходу. Уряд зробив ставку на державні підприємства, які мали стати моделями для розвитку, і хоч ця стратегія була грубувата – але ефективна.

Держава створювала заводи, завозила західну техніку, наймала іноземних фахівців – і паралельно готувала японських інженерів та управлінців. Згодом стався важливий зсув – влада дедалі більше визнавала потенціал приватного сектору. Тож це поєднання – державний поштовх плюс зростання приватної ініціативи – і дало той вибух, який перетворив Японію на промислову силу.

До прикладу, тільки мережа залізниць, яка на старті модернізації була майже відсутня, до початку ХХ століття вже зв'язувала головні економічні центри країни. Швидко росли й показники грамотності – система обов'язкової освіти, запроваджена у 1872 році, дала державі мільйони нових учнів і майбутніх технічних кадрів.

Досвід Мейдзі й нині вважають корисним для країн, які шукають власний шлях розвитку. До кінця ХІХ століття Японія вже не була просто "країною, що наздоганяє" – вона системно нарощувала промислові навички, фінанси, адміністрацію та транспорт. І цей темп мав цілком конкретний політичний результат – держава здобула змогу вимагати для себе місця у великій грі імперій.

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Корейсько-маньчжурська шахівниця та Російсько-японська війна

Саме тут історія входить у зону великої геополітики. До 1904 року Росія і Японія вже кілька років сперечалися за Маньчжурію. Росія увійшла у регіон після японо-китайської війни 1894 – 1895 років і разом із Німеччиною та Францією брала участь у Потрійній інтервенції, яка змусила Японію відмовитися від своїх вимог щодо портів у Південній Маньчжурії та Ляодунського півострова.

Після цього Росія сама закріпилася у регіоні та взяла під контроль Порт-Артур – тепловодний порт зі стратегічним і комерційним значенням. Ця імперія сприймала Далекий Схід як простір для розширення. Тим часом Японія після реформ Мейдзі прагнула вже не просто вижити між великими силами, а говорити з ними на рівних.

Російсько-японська війна розгорнулася у 1904 – 1905 роках і завершилася Портсмутським миром. Для самої Японії це була не просто перемога – це був прорив у світовий статус. Історичний ефект війни був приголомшливий – вона змістила баланс глобальної сили й стала першим випадком у новітній історії, коли азійська держава перемогла європейську у збройному конфлікті.

За різними оцінками, Японія втратила близько 80 тисяч убитими та померлими від хвороб, Росія – понад 50 тисяч тільки загиблими. При тому Японія фактично розгромила Росію у цій війні – завдяки стратегічній ініціативі, технологічній перевазі та повному знищенню російського флоту.

Хто зна, як би розгорталися події далі, але епоха Мейдзі завершилася 1912 року. Після цього Японія пережила короткий період ліберальної демократії Тайсьо, проте у 1930-х роках через Велику депресію владу захопили радикальні мілітаристи, які перетворили країну на тоталітарну імперію та розпочали криваву експансію в Азії.