Феномен Зеленого Клину: як українські переселенці ледь не відібрали у Росії Далекий Схід

Наприкінці ХІХ століття тисячі українських родин вирушили у невідомість, долаючи шалені відстані заради мрії про вільну землю на берегах Тихого океану. Вони перетворили дику далекосхідну тайгу на квітучий край, який згодом дістав поетичну назву Зелений Клин.

Коли ж імперія Романових розсипалася на друзки, ці відчайдушні колоністи не просто вижили, а й кинули виклик історії, спробувавши заснувати власну республіку. Ця маловідома сторінка минулого досі вражає дослідників розмахом та неймовірною жагою до свободи. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому тисячі українців добровільно проміняли рідні родючі степи на сувору далекосхідну тайгу?

Історія масової колонізації Далекого Сходу розпочалася у 1883 році, коли перші пароплави з переселенцями вирушили з Одеси через Суецький канал до Владивостока. Головним рушієм цієї безпрецедентної міграції був катастрофічний земельний голод у європейській частині тодішньої Російської імперії. Українські селяни хапалися за обіцянку уряду надати до ста десятин (а це понад 100 гектарів) вільної землі на родину в Амурській та Приморській областях – навіть розуміючи, що це квиток в один кінець на подорож тривалістю у півтора місяця до незвіданого краю.

У підсумку до початку Першої світової війни українці склали абсолютну більшість серед переселенців на цих територіях. Вихідці з Чернігівської, Полтавської та Київської губерній фактично перенесли свій побут, архітектуру та агрокультуру на береги Амуру та Уссурі. Вони зіткнулися з абсолютно чужим світом: замість звичного степу – непрохідна тайга, замість помірного клімату – жорстокі мусони, а замість вовків – амурські тигри та леопарди. Проте їхня неймовірна працездатність та впертість дозволили перетворити ці дикі землі на справжню житницю.

Цей феномен створення "Тихоокеанської України" став можливим завдяки компактному розселенню. Українці засновували села з рідними назвами (Чернігівка, Полтавка, Київське тощо) і вперто зберігали свою мову та традиції. Саме ця культурна ізоляція та демографічна домінація заклали фундамент для майбутнього політичного вибуху – бо коли центральна влада у Петрограді ослабла, та величезна маса людей, об'єднана спільним походженням та економічними інтересами, раптово усвідомила себе не просто колоністами, а потужною політичною нацією, готовою взяти владу у свої руки.

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Як далекосхідна мрія українців розбилася об жорстоку геополітичну реальність?

Лютнева революція 1917 року стала каталізатором, який перетворив етнографічну масу Зеленого Клину на політичний суб'єкт. Історики з подивом фіксують блискавичну самоорганізацію українців – вже у червні 1917 року у Нікольську-Уссурійському відбувся Перший Всеукраїнський з'їзд Далекого Сходу, який сформував власні органи влади, як-от Тимчасовий Далекосхідний український крайовий комітет, а серед лідерів цього руху відзначалися Онисим Ступак та Юрій Глушко-Мова. Українці вимагали широкої автономії, а згодом, коли колишня імперія поринула у кривавий хаос громадянської війни, пропонували проголосити Зелений Клин колонією України.

Проте геополітична шахівниця того часу була надзвичайно складною. От і Зелений Клин опинився в епіцентрі зіткнення інтересів кількох потужних сил – більшовиків, білогвардійців адмірала Колчака та японського експедиційного корпусу. Український рух намагався створити власну армію під командуванням генерала Бориса Хрещатицького, але зіткнувся з катастрофічною нестачею зброї та фінансів. Білогвардійці, одержимі ідеєю відновлення імперії, вороже ставилися до будь-яких проявів українського самовизначення, блокуючи формування національних полків та заарештовуючи лідерів руху.

Японська імперія, яка на той момент контролювала значну частину Примор'я, розглядала українців як потенційний буфер проти більшовизму, але так і не наважилася надати їм реальну військову чи політичну підтримку. Зрештою, доля Зеленого Клину була визначена не у Владивостоці, а на полях битв у Європі та Сибіру – восени 1922 року, коли японські війська евакуювалися, Червона армія стрімко захопила регіон. Далекосхідна республіка (ДСР) – маріонеткове утворення більшовиків – була ліквідована, а лідери українського руху разом із Юрієм Глушком опинилися за ґратами під час показового Читинського процесу 1924 року.

Далі більшість українців піддали тотальній русифікації та примусовій асиміляції, а їхню еліту та інтелігенцію повністю знищили під час сталінського терору. Та хай там як, сьогодні, з перспективи 2026 року, історія Зеленого Клину скидається не на локальну поразку, а на героїчний епос. Спроба українців створити державу за тисячі кілометрів від історичної батьківщини була безпрецедентним явищем у світовій історії колонізації. І той амбітний проєкт зазнав краху не через брак волі чи сміливості, а через непереборні геополітичні обставини та відсутність підтримки з боку міжнародної спільноти.