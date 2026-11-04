Феномен Зеленого Клина: как украинские переселенцы едва не отобрали у России Дальний Восток

Когда же империя Романовых рассыпалась на куски, эти отчаянные колонисты не просто выжили, но и бросили вызов истории, попытавшись основать собственную республику. Эта малоизвестная страница прошлого до сих пор поражает исследователей своим размахом и невероятной жаждой свободы. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему тысячи украинцев добровольно променяли родные плодородные степи на суровую дальневосточную тайгу?

История массовой колонизации Дальнего Востока началась в 1883 году, когда первые пароходы с переселенцами отправились из Одессы через Суэцкий канал во Владивосток. Главной движущей силой этой беспрецедентной миграции стал катастрофический земельный голод в европейской части тогдашней Российской империи. Украинские крестьяне хватались за обещание правительства предоставить до ста десятин (а это более 100 гектаров) свободной земли на семью в Амурской и Приморской областях – даже понимая, что это билет в один конец на путешествие продолжительностью в полтора месяца в неизведанный край.

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В итоге к началу Первой мировой войны украинцы составили абсолютное большинство переселенцев на этих территориях. Выходцы из Черниговской, Полтавской и Киевской губерний фактически перенесли свой быт, архитектуру и сельское хозяйство на берега Амура и Уссури. Они столкнулись с совершенно чужим миром: вместо привычной степи – непроходимая тайга, вместо умеренного климата – жестокие муссоны, а вместо волков – амурские тигры и леопарды. Однако их невероятная трудолюбие и упорство позволили превратить эти дикие земли в настоящую житницу.

Этот феномен создания "Тихоокеанской Украины" стал возможен благодаря компактному расселению. Украинцы основывали села с родными названиями (Черниговка, Полтавка, Киевское и так далее) и упорно сохраняли свой язык и традиции. Именно эта культурная изоляция и демографическое доминирование заложили фундамент для будущего политического взрыва – ведь когда центральная власть в Петрограде ослабла, то огромная масса людей, объединенная общим происхождением и экономическими интересами, внезапно осознала себя не просто колонистами, а мощной политической нацией, готовой взять власть в свои руки.

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Самое интересное из истории Зеленого Клина: смотрите видео bazovana_istoriya

Как дальневосточная мечта украинцев разбилась о жестокую геополитическую реальность?

Февральская революция 1917 года стала катализатором, превратившим этнографическую массу Зеленого Клина в политический субъект. Историки с удивлением отмечают молниеносную самоорганизацию украинцев – уже в июне 1917 года в Никольске-Уссурийском состоялся Первый Всеукраинский съезд Дальнего Востока, который сформировал собственные органы власти, такие как Временный Дальневосточный украинский краевой комитет, а среди лидеров этого движения выделялись Онисим Ступак и Юрий Глушко-Мова. Украинцы требовали широкой автономии, а впоследствии, когда бывшая империя погрузилась в кровавый хаос гражданской войны, предлагали провозгласить Зеленый Клин колонией Украины.

Однако геополитическая шахматная доска того времени была чрезвычайно сложной. И вот Зеленый Клин оказался в эпицентре столкновения интересов нескольких мощных сил – большевиков, белогвардейцев адмирала Колчака и японского экспедиционного корпуса. Украинское движение пыталось создать собственную армию под командованием генерала Бориса Хрещатицкого, но столкнулось с катастрофической нехваткой оружия и финансов. Белогвардейцы, одержимые идеей восстановления империи, враждебно относились к любым проявлениям украинского самоопределения, блокируя формирование национальных полков и арестовывая лидеров движения.

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Японская империя, которая на тот момент контролировала значительную часть Приморья, рассматривала украинцев как потенциальный буфер против большевизма, но так и не решилась оказать им реальную военную или политическую поддержку. В конечном итоге судьба Зеленого Клина была решена не во Владивостоке, а на полях сражений в Европе и Сибири – осенью 1922 года, когда японские войска были эвакуированы, Красная армия стремительно захватила регион. Дальневосточная республика (ДСР) – марионеточное образование большевиков – была ликвидирована, а лидеры украинского движения вместе с Юрием Глушко оказались за решеткой во время показательного Читинского процесса 1924 года.

Затем большинство украинцев подверглось тотальной русификации и принудительной ассимиляции, а их элита и интеллигенция были полностью уничтожены во время сталинского террора. Но как бы то ни было, сегодня, с точки зрения 2026 года, история Зеленого Клина выглядит не как локальное поражение, а как героический эпос. Попытка украинцев создать государство за тысячи километров от исторической родины была беспрецедентным явлением в мировой истории колонизации. И этот амбициозный проект потерпел крах не из-за недостатка воли или смелости, а из-за непреодолимых геополитических обстоятельств и отсутствия поддержки со стороны международного сообщества.