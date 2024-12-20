На Хмельниччині чоловік у день звільнення з в'язниці зґвалтував 17-річну студентку

57-річний житель у день звільнення з в'язниці скоїв новий злочин. Зловмисник взяв у заручники 17-річну студентку та зґвалтував її.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.

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На Хмельниччині зґвалтували 17-річну дівчину

57-річний житель Хмельницького району у день свого звільнення з в'язниці скоїв злочин. Так, чоловік прийшов до місця проживання своїх знайомих. Вдома нікого, як він думав, не було, тому він вдерся до помешкання через вікно.

Втім, на той час там вже проживала 17-річна студентка. Коли дівчина повернулась додому, він приставив їй до шиї кухонного ножа та зґвалтував. Після цього злочину чоловік зв'язав неповнолітню і наказав їй сидіти мовчки.

Врятувати дівчину вдалося завдяки сестрі. Вона прийшла перевірити, чи все гаразд у сестри, адже не могла їй додзвонитися. Побачивши дівчину зв'язану на ліжку, сестра відразу викликала поліцію.

Обвинуваченого затримали. Як з'ясувалося, зловмисника вже 8 разів притягували до кримінальної відповідальності.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відразу за 3 фактами. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.