Росіяни в очікуванні контрнаступу ЗСУ здаються в полон: в березні був рекорд щодо звернень

Очікування українського контрнаступу погіршує морально-психологічний стан російських загарбників. Тому кількість охочих здатися в полон значно зросла.

ГУР МО повідомила, що кількість російських військових, які хочуть здатися в полон, значно зросла. Так вони намагаються зберегти собі життя.

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Росіяни масово здаються в полон

У розвідці повідомили, що очікування контрнаступу Сил безпеки та оборони України "поглиблює ерозію морально-психологічного стану в рядах російських окупантів".



Речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко повідомив, що у березні 2023 року до українського державного проєкту "Хочу жить" надійшло більш ніж 3 000 заявок. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники. До прикладу, у жовтні та грудні 2022 року в середньому фіксували 1 400 – 1500 звернень щомісяця, у січні та лютому кількість заявок зросла до 2 500.

Крім цього, воєнна розвідка України також повідомила, що окупанти почали активніше здаватися у полон безпосередньо на полі бою.

Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити,

– повідомили в ГУР МО.

Операції по здачі в полон відбуваються кожні 2 дні

В ефірі телемарафону речник державного проєкту "Хочу жить" уточнив, що російські військові здаються в полон по всій лінії фронту. Зараз сплеск охочих здатися в полон такий великий, що ці операції відбуваються кожні два дні. Окупанти здаються як по одному, так і групами.

При цьому деякі з них здаються в полон разом з технікою. Деяку вже використовують ЗСУ на фронті проти російських загарбників.