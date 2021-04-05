"Холодна війна" США та Китаю стосуватиметься й багатьох інших держав, – Bloomberg

У "холодну війну" Сполучених Штатів і Китаю можуть втягнути велику кількість країн. Світ починає ділитися на "ідеологічні табори".

Президент США Джо Байден має намір створити "союз демократій". Основною метою цього об'єднання стане стримування автократичних держав.

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США і Китай сподіваються отримати "прихильників"

Сьогодні країни часто змушені вибирати між приєднанням до боку демократії чи самодержавства. Але можна припустити, що ті, хто розвиваються зараз обрали б "обидві сторони".

Такі країни, як Індонезія та В'єтнам, безперечно підтримують присутність США в Азії як противагу Китаю. Але їхні економіки водночас сильно залежать від Пекіна, тому вони не зможуть розірвати зв’язки з ним.

Насправді багато країн не проти співпрацювати з обома сторонами протистояння. Для прикладу, Перу та Австралія, без сумніву, будуть підтримувати торговельні відносини як і з Китаєм, так і з США.

Китай, керований комуністами, сьогодні є впливовим торговельним партнером багатьох країн, тоді як США також прагнуть стати ще більш відкритими.

Грубий поділ між демократією та самодержавством не допоможе зрозуміти сьогоднішній нестабільний світ. Ідеологія холодної війни ніколи не зможе по-справжньому замінити безладну реальність,

– резюмує видання.

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