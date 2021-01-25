Антоніу Гутерреш заявив, що світ переживає найгіршу за останнє століття економічну кризу, до якої призвела пандемія коронавірусу. Генеральний секретар ООН побоюється розколу світу на так звані "американську" та "китайську" частини.

Джерело: UN Web TV

Таку заяву Антоніу Гутерреш зробив під час виступу в онлайні на заході "Давоський порядок денний".

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Перспективи відновлення під пандемії

Понад 2 мільйони людей померли, і ми перебуваємо в гіршій економічній кризі за останні 100 років,

– зазначив генсек ООН.

За його словами, у 2021 році у світу "є унікальна можливість при відновленні після пандемії COVID-19 перейти від крихкості до стійкості".

Для цього необхідно, аби "уряди, міжнародні організації, приватний сектор та громадянське суспільство працювали разом".

"Нашим спільним напрямком повинно бути досягнення Цілей сталого розвитку", – додав Гутерреш.

Він також нагадав про свою ініціативу Нового соціального контракту і Нового глобального договору, які "дозволять створити для всіх рівні можливості при забезпеченні загальних прав і свобод".

Довідка. Відповідно до даних доповіді ООН "Світовий економічний стан і перспективи", у 2020 році світова економіка скоротилася на 4,3%. А це у понад 2,5 раза більше, ніж під час світової фінансової кризи 2009 року.

Побоювання щодо розколу світу

Гутерреш попередив також про ймовірність розпаду світу на 2 частини на чолі з Китаєм та США.

Мене продовжує лякати можливість величезного розлому: світ розпадається на 2 частини на чолі з двома найбільшими економіками, з двома домінуючими валютами, власними правилами торгівлі, власним інтернетом,

– пояснив він.

Генсек наголосив, що світ має зробити все можливе, щоб запобігти такому поділу.

Зверніть увагу! Раніше під час свого виступу на заході генсек ООН Антоніу Гутерреш порівняв 2021 рік з 1945. Мовляв, триває війна проти коронавірусу та інших лих.