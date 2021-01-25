Генсек ООН побоюється, що світ розколеться на 2 частини – "американську" й "китайську"
Антоніу Гутерреш заявив, що світ переживає найгіршу за останнє століття економічну кризу, до якої призвела пандемія коронавірусу. Генеральний секретар ООН побоюється розколу світу на так звані "американську" та "китайську" частини.
Джерело: UN Web TV
Таку заяву Антоніу Гутерреш зробив під час виступу в онлайні на заході "Давоський порядок денний".
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Перспективи відновлення під пандемії
Понад 2 мільйони людей померли, і ми перебуваємо в гіршій економічній кризі за останні 100 років,
– зазначив генсек ООН.
За його словами, у 2021 році у світу "є унікальна можливість при відновленні після пандемії COVID-19 перейти від крихкості до стійкості".
Для цього необхідно, аби "уряди, міжнародні організації, приватний сектор та громадянське суспільство працювали разом".
"Нашим спільним напрямком повинно бути досягнення Цілей сталого розвитку", – додав Гутерреш.
Він також нагадав про свою ініціативу Нового соціального контракту і Нового глобального договору, які "дозволять створити для всіх рівні можливості при забезпеченні загальних прав і свобод".
Побоювання щодо розколу світу
Гутерреш попередив також про ймовірність розпаду світу на 2 частини на чолі з Китаєм та США.
Мене продовжує лякати можливість величезного розлому: світ розпадається на 2 частини на чолі з двома найбільшими економіками, з двома домінуючими валютами, власними правилами торгівлі, власним інтернетом,
– пояснив він.
Генсек наголосив, що світ має зробити все можливе, щоб запобігти такому поділу.
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