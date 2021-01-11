Генсек ООН порівняв поточну ситуацію у світі з 1945 роком
10 січня відбулася онлайн-конференція, присвячена 75 річниці першого засідання Організації Об'єднаних Націй. Під час свого виступу на заході генсек ООН Антоніу Гутерреш порівняв 2021 рік з 1945 – адже триває війна проти коронавірусу та інших лих.
ООН провела захід до 75 річниці першого засідання організації
Перша сесія ООН відбулася 10 січня 1946 року в Центральній залі Вестмінстера в Лондоні, там присутніми були представники 51 країни. До 75 річниці цієї події 10 січня 2021 відбулася онлайн-конференція, пише 24 канал.
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Головне з виступу генсека ООН Гутерреша
Під час заходу виступив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш. Головно він наголошував на тому, що зараз як ніколи актуальне питання міжнародної співпраці – через значну кількість зовнішніх загроз.
Але це не 1945 рік. Сьогодні ми ведемо війну проти мікроскопічного вірусу,
– наголосив він.
І додав, що у 2021 році мовиться не про конфлікти навколо економічних чи військових інтересів, а про набагато більше.
Також серед загроз Гутерреш виділив:
- "Терористів в кіберпросторі".
- Зміни клімату, з якими "ми все ще програємо довгу битву".
- І, звісно, пандемію коронавірусу, яка викрила серйозні проблеми у світовій медицині.
Згадав генсек ООН і про "вакцинний націоналізм" – це коли багаті країни жорстко конкурують, аби першими закуповувати антикоронавірусні препарати для своїх громадян.
- Саме цій проблемі покликана протистояти програма ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) COVAX, за умовами якої бідні країни повинні отримати щонайменше 2 мільйони доз вакцин за мінімальною ціною.
Зауважимо, програма COVAX охоплює країни з 99% населення планети.
Виступ генсека ООН Гутерреша до 75 річниці першого засідання організації: відео
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