10 січня відбулася онлайн-конференція, присвячена 75 річниці першого засідання Організації Об'єднаних Націй. Під час свого виступу на заході генсек ООН Антоніу Гутерреш порівняв 2021 рік з 1945 – адже триває війна проти коронавірусу та інших лих.

ООН провела захід до 75 річниці першого засідання організації

Перша сесія ООН відбулася 10 січня 1946 року в Центральній залі Вестмінстера в Лондоні, там присутніми були представники 51 країни. До 75 річниці цієї події 10 січня 2021 відбулася онлайн-конференція, пише 24 канал.

Читайте також Упередження та ворожість: за що влада США розкритикувала бюджет ООН на 2021 рік

Головне з виступу генсека ООН Гутерреша

Під час заходу виступив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш. Головно він наголошував на тому, що зараз як ніколи актуальне питання міжнародної співпраці – через значну кількість зовнішніх загроз.

Але це не 1945 рік. Сьогодні ми ведемо війну проти мікроскопічного вірусу,

– наголосив він.

І додав, що у 2021 році мовиться не про конфлікти навколо економічних чи військових інтересів, а про набагато більше.

Також серед загроз Гутерреш виділив:

"Терористів в кіберпросторі".

Зміни клімату, з якими "ми все ще програємо довгу битву".

І, звісно, пандемію коронавірусу, яка викрила серйозні проблеми у світовій медицині.

Згадав генсек ООН і про "вакцинний націоналізм" – це коли багаті країни жорстко конкурують, аби першими закуповувати антикоронавірусні препарати для своїх громадян.

Саме цій проблемі покликана протистояти програма ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я) COVAX, за умовами якої бідні країни повинні отримати щонайменше 2 мільйони доз вакцин за мінімальною ціною.

Зауважимо, програма COVAX охоплює країни з 99% населення планети.

Виступ генсека ООН Гутерреша до 75 річниці першого засідання організації: відео

Зверніть увагу Хто найбільше поширює коронавірус: дослідження науковців