У Держдепартаменті США 3 січня розкритикували бюджет ООН на 2021 рік. Каменем розбрату стала підтримка Дурбанської декларації.

Представники офіційного Вашингтону висловили обурення у Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Обурює, що ООН готова фінансувати захід на підтримку положень Дурбанської декларації – документу, просоченого антисемітизмом, антиізраїльським упередженням і ворожістю проти свободи висловлювань,

– мовиться у повідомленні.

Що ще сказали у Вашингтоні

Організацію об'єднаних націй має шукати нові засоби, які допоможуть "конструктивно та інклюзивно протидіяти расизму та расовій дискримінації".

ООН не може бути локацією для людей, які мають намір розділяти та знецінювати.

Що відомо про Дурбанську декларацію