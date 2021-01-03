Упередження та ворожість: за що влада США розкритикувала бюджет ООН на 2021 рік
У Держдепартаменті США 3 січня розкритикували бюджет ООН на 2021 рік. Каменем розбрату стала підтримка Дурбанської декларації.
Представники офіційного Вашингтону висловили обурення у Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Обурює, що ООН готова фінансувати захід на підтримку положень Дурбанської декларації – документу, просоченого антисемітизмом, антиізраїльським упередженням і ворожістю проти свободи висловлювань,
– мовиться у повідомленні.
Що ще сказали у Вашингтоні
- Організацію об'єднаних націй має шукати нові засоби, які допоможуть "конструктивно та інклюзивно протидіяти расизму та расовій дискримінації".
- ООН не може бути локацією для людей, які мають намір розділяти та знецінювати.
Що відомо про Дурбанську декларацію
- Її уклали в Африці ще у 2001 році.
- Декларація, згідно з його формулюваннями, має на меті протидію расизму, расовій дискримінації та ксенофобії.
- Водночас конференцію, на якій уклали декларацію, бойкотували декілька країн. Зокрема, США та Ізраїль.
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