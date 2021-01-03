Предубеждение и враждебность: за что власти США раскритиковали бюджет ООН на 2021 год
В Госдепартаменте США 3 января раскритиковали бюджет ООН на 2021 год. Камнем раздора стала поддержка Дурбанской декларации.
Представители официального Вашингтона выразили возмущение в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Возмущает, что ООН готова финансировать мероприятие в поддержку положений Дурбанской декларации – документа, пропитанного антисемитизмом, антиизраильским предубеждением и враждебностью против свободы высказываний,
– говорится в сообщении.
Что еще сказали в Вашингтоне
- Организация объединенных наций должна искать новые средства, которые помогут "конструктивно и инклюзивно противодействовать расизму и расовой дискриминации".
- ООН не может быть локацией для людей, которые намерены разделять и обесценивать.
Что известно о Дурбанской декларации
- Ее заключили в Африке еще в 2001 году.
- Декларация, согласно ее формулировкам, имеет целью противодействие расизму, расовой дискриминации и ксенофобии.
- В то же время конференцию, на которой заключили декларацию, бойкотировали несколько стран. В частности, США и Израиль.
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