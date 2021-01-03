В Госдепартаменте США 3 января раскритиковали бюджет ООН на 2021 год. Камнем раздора стала поддержка Дурбанской декларации.

Представители официального Вашингтона выразили возмущение в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Возмущает, что ООН готова финансировать мероприятие в поддержку положений Дурбанской декларации – документа, пропитанного антисемитизмом, антиизраильским предубеждением и враждебностью против свободы высказываний,

– говорится в сообщении.

Что еще сказали в Вашингтоне

Организация объединенных наций должна искать новые средства, которые помогут "конструктивно и инклюзивно противодействовать расизму и расовой дискриминации".

ООН не может быть локацией для людей, которые намерены разделять и обесценивать.

Что известно о Дурбанской декларации