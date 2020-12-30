Організація Об'єднаних Націй заявила, що президент США Дональд Трамп порушив міжнародні зобов'язання держави. Звинувачення пов'язані з помилуванням 4 військових приватної кампанії Blackwater, засуджених за вбивство 14 цивільних в Іраку.

Помилування військових з Blackwater – це виклик правосуддю. Про це заявила очільниця робочої групи ООН щодо використання найманців Єлена Апарак, повідомляє The Guardian.

До слова Трамп одночасно помилував 15 засуджених, частину – у "російській" справі

В ООН наголосили, що Женевські конвенції зобов'язують держави притягати військових злочинців до відповідальності за їхні злочини, навіть якщо мовиться про приватні військові компанії.

Ці помилування порушують зобов'язання США за міжнародним правом і ширше підривають гуманітарне право й права людини на глобальному рівні,

– заявила Єлена Апарак.

Коротко про справу Blackwater