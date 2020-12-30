ООН звинуватила Трампа в порушенні міжнародних зобов'язань США
Організація Об'єднаних Націй заявила, що президент США Дональд Трамп порушив міжнародні зобов'язання держави. Звинувачення пов'язані з помилуванням 4 військових приватної кампанії Blackwater, засуджених за вбивство 14 цивільних в Іраку.
Помилування військових з Blackwater – це виклик правосуддю. Про це заявила очільниця робочої групи ООН щодо використання найманців Єлена Апарак, повідомляє The Guardian.
До слова Трамп одночасно помилував 15 засуджених, частину – у "російській" справі
В ООН наголосили, що Женевські конвенції зобов'язують держави притягати військових злочинців до відповідальності за їхні злочини, навіть якщо мовиться про приватні військові компанії.
Ці помилування порушують зобов'язання США за міжнародним правом і ширше підривають гуманітарне право й права людини на глобальному рівні,
– заявила Єлена Апарак.
Коротко про справу Blackwater
- Мовиться про справу ще 2007 року. Тоді в розпал війни в Іраку група американських військових на площі Нісур у Багдаді перестріляли 14 неозброєних цивільних місцевих.
- Один з військових зізнався, що зробив це, щоб помститися за теракт 9 вересня 2001 року. Це був Ніколлас Слаттен, якого засудили до довічного. Троє його колег отримали по 30 років ув'язнення.
- Дональд Трамп під кінець своєї каденції підписав низку указів про помилування. Так традиційно роблять американські президенти. Серед помилуваних були й ці четверо військових.
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