ООН обвинила Трампа в нарушении международных обязательств США
Организация Объединенных Наций заявила, что президент США Дональд Трамп нарушил международные обязательства государства. Обвинения связаны с помилованием 4 военных частной кампании Blackwater, осужденных за убийство 14 гражданских в Ираке.
Помилование военных из Blackwater – это вызов правосудию. Об этом заявила руководительница рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак, сообщает The Guardian.
К слову Трамп одновременно помиловал 15 осужденных, часть – по "российскому" делу
В ООН отметили, что Женевские конвенции обязывают государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если говорится о частных военные компаниях.
Эти помилования нарушают обязательства США по международному праву и шире подрывают гуманитарное право и права человека на глобальном уровне,
– заявила Елена Апарак.
Коротко о деле Blackwater
- Говорится о деле еще 2007 года. Тогда в разгар войны в Ираке группа американских военных на площади Нисур в Багдаде перестреляла 14 невооруженных гражданских местных.
- Один из военных признался, что сделал это, чтобы отомстить за теракт 9 сентября 2001 года. Это был Николлас Слаттен, которого приговорили к пожизненному. Трое его коллег получили по 30 лет заключения.
- Дональд Трамп под конец своей каденции подписал ряд указов о помиловании. Так традиционно делают американские президенты. Среди помилованных были и эти четверо военных.
Поделиться новостью