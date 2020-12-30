Организация Объединенных Наций заявила, что президент США Дональд Трамп нарушил международные обязательства государства. Обвинения связаны с помилованием 4 военных частной кампании Blackwater, осужденных за убийство 14 гражданских в Ираке.

Помилование военных из Blackwater – это вызов правосудию. Об этом заявила руководительница рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак, сообщает The Guardian.

К слову Трамп одновременно помиловал 15 осужденных, часть – по "российскому" делу

В ООН отметили, что Женевские конвенции обязывают государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если говорится о частных военные компаниях.

Эти помилования нарушают обязательства США по международному праву и шире подрывают гуманитарное право и права человека на глобальном уровне,

– заявила Елена Апарак.

Коротко о деле Blackwater