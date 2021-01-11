10 января состоялась онлайн-конференция, посвященная 75 годовщине первого заседания Организации Объединенных Наций. Во время своего выступления на мероприятии генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил 2021 с 1945 – ведь идет война против коронавируса и других бедствий.

ООН провела мероприятие к 75 годовщине первого заседания организации

Первая сессия ООН состоялась 10 января 1946 года в Центральном зале Вестминстера в Лондоне, там присутствовали представители 51 страны. К 75 годовщине этого события 10 января 2021 состоялась онлайн-конференция, пишет 24 канал.

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Главное из выступления генсека ООН Гутерреша

Во время мероприятия выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. В основном он отмечал, что сейчас как никогда актуален вопрос международного сотрудничества – из-за большого количества внешних угроз.

Но это не 1945 год. Сегодня мы ведем войну против микроскопического вируса,

– подчеркнул он.

И добавил, что в 2021 году речь идет не о конфликтах вокруг экономических или военных интересов, а о гораздо большем.

Также среди угроз Гутерреш выделил:

"Террористов в киберпространстве".

Изменения климата, которым "мы все еще проигрываем долгую битву".

И, конечно, пандемию коронавируса, которая вскрыла серьезные проблемы в мировой медицине.

Вспомнил генсек ООН и о "вакцинном национализме" – это когда богатые страны жестко конкурируют, чтобы первыми закупать антикоронавирусные препараты для своих граждан .

Именно этой проблеме призвана противостоять программа ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) COVAX, по условиям которой бедные страны должны получить не менее 2 миллионов доз вакцин по минимальной цене.

Заметим, программа COVAX охватывает страны с 99% населения планеты.

Выступление генсека ООН Гутерреша к 75 годовщине первого заседания организации: видео