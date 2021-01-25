Антониу Гутерриш заявил, что мир переживает худший за последнее столетие экономический кризис, к которому привела пандемия коронавируса. Генеральный секретарь ООН опасается раскола мира на так называемые "американскую" и "китайскую" части.

Источник: UN Web TV

Такое заявление Антониу Гутерриш сделал во время выступления в онлайне на мероприятии "Давосская повестка дня".

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Перспективы восстановления после пандемии

Более 2 миллионов человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние 100 лет,

– отметил генсек ООН.

По его словам, в 2021 году у мира "есть уникальная возможность при восстановлении после пандемии COVID-19 перейти от хрупкости к устойчивости".

Для этого необходимо, чтобы "правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество работали вместе".

"Нашим общим направлением должно быть достижение Целей устойчивого развития", – добавил Гутерриш.

Он также напомнил о своей инициативе Нового социального контракта и Нового глобального договора, которые "позволят создать для всех равные возможности при обеспечении общих прав и свобод".

Справка. Согласно данным доклада ООН "Мировое экономическое положение и перспективы", в 2020 году мировая экономика сократилась на 4,3%. А это более чем в 2,5 раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 2009 года.

Опасения по поводу раскола мира

Гутерриш предупредил также о вероятности распада мира на 2 части во главе с Китаем и США.

Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на 2 части во главе с двумя крупнейшими экономиками, с двумя доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом,

– пояснил он.

Генсек подчеркнул, что мир должен сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.

Обратите внимание! Ранее во время своего выступления на мероприятии генсек ООН Антониу Гутерриш сравнил 2021 год с 1945. Мол, идет война против коронавируса и других бедствий.