Генсек ООН опасается, что мир расколется на 2 части – "американскую" и "китайскую"
Антониу Гутерриш заявил, что мир переживает худший за последнее столетие экономический кризис, к которому привела пандемия коронавируса. Генеральный секретарь ООН опасается раскола мира на так называемые "американскую" и "китайскую" части.
Источник: UN Web TV
Такое заявление Антониу Гутерриш сделал во время выступления в онлайне на мероприятии "Давосская повестка дня".
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Перспективы восстановления после пандемии
Более 2 миллионов человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние 100 лет,
– отметил генсек ООН.
По его словам, в 2021 году у мира "есть уникальная возможность при восстановлении после пандемии COVID-19 перейти от хрупкости к устойчивости".
Для этого необходимо, чтобы "правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество работали вместе".
"Нашим общим направлением должно быть достижение Целей устойчивого развития", – добавил Гутерриш.
Он также напомнил о своей инициативе Нового социального контракта и Нового глобального договора, которые "позволят создать для всех равные возможности при обеспечении общих прав и свобод".
Опасения по поводу раскола мира
Гутерриш предупредил также о вероятности распада мира на 2 части во главе с Китаем и США.
Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на 2 части во главе с двумя крупнейшими экономиками, с двумя доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом,
– пояснил он.
Генсек подчеркнул, что мир должен сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение.
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