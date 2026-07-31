Є майже в кожній оселі: 4 елементи інтер'єру, про які власники квартир шкодують найбільше

Ремонт квартири – це безліч рішень, які здаються правильними лише на перший погляд. Деякі з них виглядають стильно на етапі проєктування, але в повсякденному житті виявляються не такими зручними, як очікувалося.

Фахівці з дизайну інтер'єру Liked назвали п'ять популярних рішень, про які власники квартир найчастіше шкодують після завершення ремонту.

Які рішення в ремонті не такі вже й вдалі?

Окремий кран для фільтрованої води

Багато хто встановлює окремий кран для очищеної питної води, однак згодом зізнається, що він лише перевантажує робочу зону кухні. Сучасною альтернативою є змішувачі з подвійною подачею води. Вони поєднують звичайну й фільтровану воду в одному крані, завдяки чому мийка виглядає акуратніше, а користуватися нею стає зручніше. Ще практичнішими вважаються моделі з висувним або гнучким виливом.



Окремий кран для очищеної питної води / Фото Pexels

Масивна витяжка над плитою

Класичні купольні витяжки добре виконують свою функцію, але в невеликих кухнях вони можуть візуально обтяжувати інтер'єр. Саме тому дедалі популярнішими стають приховані моделі, які монтуються всередині шафи, висувні витяжки або варильні поверхні з уже вбудованою системою вентиляції. Такі рішення дозволяють зробити кухню більш легкою та сучасною.



Масивна витяжка над плитою може візуально обтяжувати інтер'єр / Фото Pinterest

Сушарка для посуду у верхній шафі

Звична для багатьох сушарка над мийкою не завжди виявляється найзручнішим варіантом. Людям невисокого зросту та дітям буває складно діставати тарілки й чашки з верхніх полиць. Крім того, піддон для збору води потребує регулярного очищення, а доглядати за ним на висоті не надто комфортно. Саме тому все більше дизайнерів рекомендують розміщувати сушарку в нижніх секціях кухні або використовувати окремі висувні модулі.



Сушарка для посуду у верхній шафі не завжди виявляється найзручнішим варіантом / Фото Pinterest

Робочий стіл біля вікна

Розташування письмового столу біля вікна часто здається ідеальним завдяки великій кількості природного світла. Однак під час роботи за комп'ютером сонячні промені можуть створювати відблиски на екрані, що швидко втомлює очі. Щоб уникнути цієї проблеми, дизайнери радять заздалегідь продумати розташування монітора або встановити рулонні штори чи жалюзі, які допоможуть регулювати освітлення.



Робочий стіл біля вікна може мати чимало недоліків / Фото Pinterest

Чому варто продумувати інтер'єр не лише з погляду дизайну?

Фахівці наголошують, що красивий інтер'єр не завжди означає зручний. Під час планування ремонту варто оцінювати кожне рішення не лише за зовнішнім виглядом, а й за тим, наскільки комфортним воно буде в повсякденному користуванні. Саме практичність найчастіше визначає, чи будете ви задоволені ремонтом через кілька років, а не лише в день завершення робіт.