Створення гарного та різнобарвного саду, що буде змінюватися залежно від пори року, може здаватися великим викликом.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насправді для цього може вистачити лише однієї рослини. Який кущ змінює своє забарвлення у різні сезони, створюючи завжди оригінальний вигляд саду, розповідаємо далі.

Яку рослину слід обрати, аби сад завжди виглядав яскраво?

Мало які чагарники настільки універсальні в ландшафті, як абелія "Калейдоскоп". Саме цей красивий, вічнозелений кущ переносить різноманітні умови вирощування, змінюючи своє забарвлення залежно від пори року.

Строкате листя рослини навесні стає світло-зеленим з жовтими краями, які стають все більш яскравими протягом літа. Водночас осінь приносить разючу зміну кольору, оскільки вогненно-червоні та помаранчеві відтінки з'являються на кущі, поглиблюючи інтенсивність кольору із наближенням до зими.

Разом з тим барвисте листя абелії підкреслюється безліччю запашних білих квітів навесні та цвітінням протягом літа та осені, що робить її ще більш привабливою ідеєю для саду.

Які умови потрібні абелії?

Світло

Абелія добре росте на повному сонці та в півтіні, але найкраще цвіте вона на повному сонці. Колір листя ж найяскравіший, коли світла достатньо.

Ґрунт

Абелія с добре росте на різних типах ґрунтів, включаючи пісок та глину. Гарний дренаж є важливим для запобігання хворобам коренів.

Крім того, ці рослини процвітають у ґрунті з високим вмістом органічних речовин і отримують користь від додавання компосту в бідніший ґрунт.

Вода

Кущі абелії стійкі до посухи після того, як приживуться. Їх варто регулярно поливати протягом першого вегетаційного періоду, щоб сформувати розгалужену кореневу систему. Дал ж абелія добре доповнить ландшафти з обмеженим рівнем поливу, проте рослинам буде корисне додаткове зрошення під час тривалих посух.

Температура та вологість

Абелія добре переносить спеку та вологість. Рослини вважаються напіввічнозеленими та зберігають своє листя протягом зими, якщо не йдеться про екстремальні морози.

Які ще квіти можуть зробити сад яскравішим?

Якщо у саду достатньо місця, щоб проявити креативність та використати різноманіття рослинного світу, зробити яскравим його можна за допомогою безлічі видів.

Зокрема, деякі квіти ідеально саджати напередодні осені, щоб додати своїй ділянці барв, які будуть тішити око аж до перших холодів.