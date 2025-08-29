Создание красивого и разноцветного сада, который будет меняться в зависимости от времени года, может казаться большим вызовом.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на самом деле для этого может хватить только одного растения. Какой куст меняет свою окраску в разные сезоны, создавая всегда оригинальный вид сада, рассказываем далее.

К теме 6 трендов садоводства, которые сделают двор изысканным в 2026 году

Какое растение следует выбрать, чтобы сад всегда выглядел ярко?

Мало какие кустарники настолько универсальны в ландшафте, как абелия "Калейдоскоп". Именно этот красивый, вечнозеленый куст переносит различные условия выращивания, меняя свою окраску в зависимости от времени года.

Пестрые листья растения весной становятся светло-зелеными с желтыми краями, которые становятся все более яркими в течение лета. В то же время осень приносит поразительную смену цвета, поскольку огненно-красные и оранжевые оттенки появляются на кусте, углубляя интенсивность цвета с приближением к зиме.

Вместе с тем красочные листья абелии подчеркивается множеством душистых белых цветов весной и цветением в течение лета и осени, что делает ее еще более привлекательной идеей для сада.

Как выглядит абелия: смотрите фото

Какие условия нужны абелии?

Свет

Абелия хорошо растет на полном солнце и в полутени, но лучше всего цветет она на полном солнце. Цвет листьев же самый яркий, когда света достаточно.

Почва

Абелия с хорошо растет на различных типах почв, включая песок и глину. Хороший дренаж является важным для предотвращения болезней корней.

Кроме того, эти растения процветают в почве с высоким содержанием органических веществ и получают пользу от добавления компоста в бедную почву.

Вода

Кусты абелии устойчивы к засухе после того, как приживутся. Их стоит регулярно поливать в течение первого вегетационного периода, чтобы сформировать разветвленную корневую систему. Дал же абелия хорошо дополнит ландшафты с ограниченным уровнем полива, однако растениям будет полезно дополнительное орошение во время длительных засух.

Температура и влажность

Абелия хорошо переносит жару и влажность. Растения считаются полувечнозелеными и сохраняют свои листья в течение зимы, если речь не идет об экстремальных морозах.

Какие еще цветы могут сделать сад ярче?

Если в саду достаточно места, чтобы проявить креативность и использовать многообразие растительного мира, сделать ярким его можно с помощью множества видов.

В частности, некоторые цветы идеально сажать накануне осени, чтобы добавить своему участку красок, которые будут радовать глаз до первых холодов.