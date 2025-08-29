Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на самом деле для этого может хватить только одного растения. Какой куст меняет свою окраску в разные сезоны, создавая всегда оригинальный вид сада, рассказываем далее.

К теме 6 трендов садоводства, которые сделают двор изысканным в 2026 году

Какое растение следует выбрать, чтобы сад всегда выглядел ярко?

Мало какие кустарники настолько универсальны в ландшафте, как абелия "Калейдоскоп". Именно этот красивый, вечнозеленый куст переносит различные условия выращивания, меняя свою окраску в зависимости от времени года.

Пестрые листья растения весной становятся светло-зелеными с желтыми краями, которые становятся все более яркими в течение лета. В то же время осень приносит поразительную смену цвета, поскольку огненно-красные и оранжевые оттенки появляются на кусте, углубляя интенсивность цвета с приближением к зиме.

Вместе с тем красочные листья абелии подчеркивается множеством душистых белых цветов весной и цветением в течение лета и осени, что делает ее еще более привлекательной идеей для сада.

Как выглядит абелия: смотрите фото

Какие условия нужны абелии?

Свет

Абелия хорошо растет на полном солнце и в полутени, но лучше всего цветет она на полном солнце. Цвет листьев же самый яркий, когда света достаточно.

Почва

Абелия с хорошо растет на различных типах почв, включая песок и глину. Хороший дренаж является важным для предотвращения болезней корней.

Кроме того, эти растения процветают в почве с высоким содержанием органических веществ и получают пользу от добавления компоста в бедную почву.

Вода

Кусты абелии устойчивы к засухе после того, как приживутся. Их стоит регулярно поливать в течение первого вегетационного периода, чтобы сформировать разветвленную корневую систему. Дал же абелия хорошо дополнит ландшафты с ограниченным уровнем полива, однако растениям будет полезно дополнительное орошение во время длительных засух.

Температура и влажность

Абелия хорошо переносит жару и влажность. Растения считаются полувечнозелеными и сохраняют свои листья в течение зимы, если речь не идет об экстремальных морозах.

Какие еще цветы могут сделать сад ярче?

Если в саду достаточно места, чтобы проявить креативность и использовать многообразие растительного мира, сделать ярким его можно с помощью множества видов.

В частности, некоторые цветы идеально сажать накануне осени, чтобы добавить своему участку красок, которые будут радовать глаз до первых холодов.