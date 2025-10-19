Укр Рус
Дім Своїми руками Кожен день – маленьке диво: як створити свій адвент-календар за 15 хвилин
19 жовтня, 12:03
2

Кожен день – маленьке диво: як створити свій адвент-календар за 15 хвилин

Альона Захарова
Основні тези
  • Адвент-календар можна створити власноруч, використовуючи невеликі конверти, коробочки або різдвяні шкарпетки, які прикрашають номерами від 1 до 24.
  • Наповнення для календаря може включати цукерки, маленькі іграшки, кавові капсули або записки з побажаннями, щоб створити святковий настрій.

Адвент-календар – це не просто відлік днів до Різдва, а справжній спосіб подарувати собі та близьким частинку свята щодня. І якщо ви не встигли купити готовий набір у магазині – зробити адвент власноруч зовсім не складно.

Як власноруч створити святковий адвент календар – розкаже 24 Канал з посиланням на блог Martha Stewart

Дивіться також У магазині такої не купиш: як зробити розкішну підставку для прикрас з мушлі та келиха 

З чого почати?

Насамперед вирішіть, яким буде ваш адвент:

  • солодким,
  • тематичним,
  • зі списком добрих справ. 

Для дітей чудово підійдуть маленькі цукерки, іграшки чи наліпки, для дорослих – кавові капсули, свічки, записки з побажаннями або навіть ідеї для вечірнього відпочинку. 

Що нам потрібно?

Для виготовлення календаря знадобляться:

  • невеликі конверти,
  • коробочки,
  • паперові пакети,
  • різдвяні шкарпетки.

Їх можна прикрасити наліпками, ялинковими гілочками, стрічками чи просто підписати номери від 1 до 24. Усе це легко розмістити на дошці, ялинці, мотузці або у великій коробці.

Одних з найпопулярніших адвент-календарів своїми руками є варіант з картонними гільзами (втулками). Їх можна придбати в канцелярському магазині або ж зібрати вдома.


Як зробити адвент своїми руками / Фото Unsplash

Чим наповнити адвент?

До наповнення адвент-календаря слід підійти відповідально. AlmostMakesPerfect радить використовувати:

  1. Цукерки або шоколадки;
  2. Міні-листи з побажаннями;
  3. Фото з приємних моментів року;
  4. Маленькі подарунки – брелки, свічки, бомбочки для ванни;
  5. "Завдання дня" – наприклад, спекти печиво, написати листа Святому Миколаю або подивитися різдвяний фільм. 

Створення адвенту – це можливість сповільнитися, згадати дитинство і подарувати щоденну радість. Такий календар допомагає будувати святковий настрій поступово, наповнюючи грудень теплом і очікуванням дива. Однак такі адвенти можна робити не лише на різдвяну тематику, але й на осінню – аби холодна та дощова осінь була наповнена теплом та приємними спогадами.

 