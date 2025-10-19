Кожен день – маленьке диво: як створити свій адвент-календар за 15 хвилин
- Адвент-календар можна створити власноруч, використовуючи невеликі конверти, коробочки або різдвяні шкарпетки, які прикрашають номерами від 1 до 24.
- Наповнення для календаря може включати цукерки, маленькі іграшки, кавові капсули або записки з побажаннями, щоб створити святковий настрій.
Адвент-календар – це не просто відлік днів до Різдва, а справжній спосіб подарувати собі та близьким частинку свята щодня. І якщо ви не встигли купити готовий набір у магазині – зробити адвент власноруч зовсім не складно.
Як власноруч створити святковий адвент календар – розкаже 24 Канал з посиланням на блог Martha Stewart.
З чого почати?
Насамперед вирішіть, яким буде ваш адвент:
- солодким,
- тематичним,
- зі списком добрих справ.
Для дітей чудово підійдуть маленькі цукерки, іграшки чи наліпки, для дорослих – кавові капсули, свічки, записки з побажаннями або навіть ідеї для вечірнього відпочинку.
Що нам потрібно?
Для виготовлення календаря знадобляться:
- невеликі конверти,
- коробочки,
- паперові пакети,
- різдвяні шкарпетки.
Їх можна прикрасити наліпками, ялинковими гілочками, стрічками чи просто підписати номери від 1 до 24. Усе це легко розмістити на дошці, ялинці, мотузці або у великій коробці.
Одних з найпопулярніших адвент-календарів своїми руками є варіант з картонними гільзами (втулками). Їх можна придбати в канцелярському магазині або ж зібрати вдома.
Як зробити адвент своїми руками / Фото Unsplash
Чим наповнити адвент?
До наповнення адвент-календаря слід підійти відповідально. AlmostMakesPerfect радить використовувати:
- Цукерки або шоколадки;
- Міні-листи з побажаннями;
- Фото з приємних моментів року;
- Маленькі подарунки – брелки, свічки, бомбочки для ванни;
- "Завдання дня" – наприклад, спекти печиво, написати листа Святому Миколаю або подивитися різдвяний фільм.
Створення адвенту – це можливість сповільнитися, згадати дитинство і подарувати щоденну радість. Такий календар допомагає будувати святковий настрій поступово, наповнюючи грудень теплом і очікуванням дива. Однак такі адвенти можна робити не лише на різдвяну тематику, але й на осінню – аби холодна та дощова осінь була наповнена теплом та приємними спогадами.