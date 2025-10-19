Адвент-календар – це не просто відлік днів до Різдва, а справжній спосіб подарувати собі та близьким частинку свята щодня. І якщо ви не встигли купити готовий набір у магазині – зробити адвент власноруч зовсім не складно.

Як власноруч створити святковий адвент календар – розкаже 24 Канал з посиланням на блог Martha Stewart.

З чого почати?

Насамперед вирішіть, яким буде ваш адвент:

солодким,

тематичним,

зі списком добрих справ.

Для дітей чудово підійдуть маленькі цукерки, іграшки чи наліпки, для дорослих – кавові капсули, свічки, записки з побажаннями або навіть ідеї для вечірнього відпочинку.

Що нам потрібно?

Для виготовлення календаря знадобляться:

невеликі конверти,

коробочки,

паперові пакети,

різдвяні шкарпетки.

Їх можна прикрасити наліпками, ялинковими гілочками, стрічками чи просто підписати номери від 1 до 24. Усе це легко розмістити на дошці, ялинці, мотузці або у великій коробці.

Одних з найпопулярніших адвент-календарів своїми руками є варіант з картонними гільзами (втулками). Їх можна придбати в канцелярському магазині або ж зібрати вдома.



Як зробити адвент своїми руками / Фото Unsplash

Чим наповнити адвент?

До наповнення адвент-календаря слід підійти відповідально. AlmostMakesPerfect радить використовувати:

Цукерки або шоколадки; Міні-листи з побажаннями; Фото з приємних моментів року; Маленькі подарунки – брелки, свічки, бомбочки для ванни; "Завдання дня" – наприклад, спекти печиво, написати листа Святому Миколаю або подивитися різдвяний фільм.

Створення адвенту – це можливість сповільнитися, згадати дитинство і подарувати щоденну радість. Такий календар допомагає будувати святковий настрій поступово, наповнюючи грудень теплом і очікуванням дива. Однак такі адвенти можна робити не лише на різдвяну тематику, але й на осінню – аби холодна та дощова осінь була наповнена теплом та приємними спогадами.