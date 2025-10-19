Каждый день – маленькое чудо: как создать свой адвент-календарь за 15 минут
- Адвент-календарь можно создать собственноручно, используя небольшие конверты, коробочки или рождественские носки, которые украшают номерами от 1 до 24.
- Наполнение для календаря может включать конфеты, маленькие игрушки, кофейные капсулы или записки с пожеланиями, чтобы создать праздничное настроение.
Адвент-календарь – это не просто отсчет дней до Рождества, а настоящий способ подарить себе и близким частичку праздника каждый день. И если вы не успели купить готовый набор в магазине – сделать адвент своими руками совсем не сложно.
Как собственноручно создать праздничный адвент календарь – расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Martha Stewart.
Смотрите также В магазине такой не купишь: как сделать роскошную подставку для украшений из ракушки и бокала
С чего начать?
Прежде всего решите, каким будет ваш адвент:
- сладким,
- тематическим,
- со списком добрых дел.
Для детей прекрасно подойдут маленькие конфеты, игрушки или наклейки, для взрослых – кофейные капсулы, свечи, записки с пожеланиями или даже идеи для вечернего отдыха.
Что нам нужно?
Для изготовления календаря понадобятся:
- небольшие конверты,
- коробочки,
- бумажные пакеты,
- рождественские носки.
Их можно украсить наклейками, елочными веточками, лентами или просто подписать номера от 1 до 24. Все это легко разместить на доске, елке, веревке или в большой коробке.
Одних из самых популярных адвент-календарей своими руками является вариант с картонными гильзами (втулками). Их можно приобрести в канцелярском магазине или же собрать дома.
Как сделать адвент своими руками / Фото Unsplash
Чем наполнить адвент?
К наполнению адвент-календаря следует подойти ответственно. AlmostMakesPerfect советует использовать:
- Конфеты или шоколадки;
- Мини-листы с пожеланиями;
- Фото из приятных моментов года;
- Маленькие подарки – брелки, свечи, бомбочки для ванны;
- "Задание дня" – например, испечь печенье, написать письмо Святому Николаю или посмотреть рождественский фильм.
Создание адвента – это возможность замедлиться, вспомнить детство и подарить ежедневную радость. Такой календарь помогает строить праздничное настроение постепенно, наполняя декабрь теплом и ожиданием чуда. Однако такие адвенты можно делать не только на рождественскую тематику, но и на осеннюю – чтобы холодная и дождливая осень была наполнена теплом и приятными воспоминаниями.