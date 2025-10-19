Укр Рус
19 октября, 12:03
Каждый день – маленькое чудо: как создать свой адвент-календарь за 15 минут

Алена Захарова
Основні тези
  • Адвент-календарь можно создать собственноручно, используя небольшие конверты, коробочки или рождественские носки, которые украшают номерами от 1 до 24.
  • Наполнение для календаря может включать конфеты, маленькие игрушки, кофейные капсулы или записки с пожеланиями, чтобы создать праздничное настроение.

Адвент-календарь – это не просто отсчет дней до Рождества, а настоящий способ подарить себе и близким частичку праздника каждый день. И если вы не успели купить готовый набор в магазине – сделать адвент своими руками совсем не сложно.

Как собственноручно создать праздничный адвент календарь – расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Martha Stewart.

С чего начать?

Прежде всего решите, каким будет ваш адвент:

  • сладким,
  • тематическим,
  • со списком добрых дел.

Для детей прекрасно подойдут маленькие конфеты, игрушки или наклейки, для взрослых – кофейные капсулы, свечи, записки с пожеланиями или даже идеи для вечернего отдыха.

Что нам нужно?

Для изготовления календаря понадобятся:

  • небольшие конверты,
  • коробочки,
  • бумажные пакеты,
  • рождественские носки.

Их можно украсить наклейками, елочными веточками, лентами или просто подписать номера от 1 до 24. Все это легко разместить на доске, елке, веревке или в большой коробке.

Одних из самых популярных адвент-календарей своими руками является вариант с картонными гильзами (втулками). Их можно приобрести в канцелярском магазине или же собрать дома.


Как сделать адвент своими руками / Фото Unsplash

Чем наполнить адвент?

К наполнению адвент-календаря следует подойти ответственно. AlmostMakesPerfect советует использовать:

  1. Конфеты или шоколадки;
  2. Мини-листы с пожеланиями;
  3. Фото из приятных моментов года;
  4. Маленькие подарки – брелки, свечи, бомбочки для ванны;
  5. "Задание дня" – например, испечь печенье, написать письмо Святому Николаю или посмотреть рождественский фильм.

Создание адвента – это возможность замедлиться, вспомнить детство и подарить ежедневную радость. Такой календарь помогает строить праздничное настроение постепенно, наполняя декабрь теплом и ожиданием чуда. Однако такие адвенты можно делать не только на рождественскую тематику, но и на осеннюю – чтобы холодная и дождливая осень была наполнена теплом и приятными воспоминаниями.

 