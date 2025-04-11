Кулінарна революція: чому аерогрилі стали хітом продажів

Популярність аерогрилів та мультипечей в Україні стрімко зростає. Ці помічники значно спрощують процес приготування та радують смачними стравами.

За даними ROZETKA, продажі цих кухонних помічників взимку показали найбільший приріст, і тенденція не сповільнюється. У чому їхні особливості, який пристрій вибрати для ваших потреб і чи можуть вони замінити духовку або фритюрницю – розповіли експерти ROZETKA для 24 Каналу.

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Мультипіч і аерогриль: в чому різниця

Обидва пристрої працюють за принципом циркуляції гарячого повітря, що дозволяє готувати без великої кількості олії. Мультипіч поєднує функції духової печі та фритюрниці, має верхній і нижній нагрівальні елементи, які забезпечують рівномірне приготування. Аерогриль – більш сучасний варіант, у якому конвекційний нагрів регулюється точніше, а їжа готується швидше. Простими словами, аерогриль — це наступний рівень розвитку мультипечі, з більшою ефективністю та розширеним функціоналом.

Як вибрати аерогриль: основні характеристики

При виборі моделі варто звернути увагу на кілька ключових параметрів. Важливим критерієм є об'єм чаші. Для однієї – двох осіб підійде компактний пристрій на 2 – 3 літри, для сімей оптимальними будуть моделі на 4 – 5 літрів, а для великих компаній чи частих гостей краще вибирати варіанти на 6 – 10 літрів. Потужність впливає на швидкість приготування – чим вона вища, тим швидше готується їжа. Оптимальний діапазон – від 1200 до 1800 Вт.



Як обрати аерогриль / Фото Getty Images

Також варто звернути увагу на можливість регулювання температури. Більшість моделей дозволяють виставляти від 80 до 200 градусів, що важливо для різних видів страв. Корисними є автоматичні програми для приготування певних продуктів – наприклад, картоплі фрі, м'яса, риби чи випічки. Це економить час і спрощує процес готування.

Важливим параметром є матеріали: корпус із нержавіючої сталі та антипригарне покриття кошика чи піддону значно спрощують догляд. Деякі моделі комплектуються додатковими аксесуарами, такими як решітки, шампури чи піддони для піци, що розширює можливості приготування.

Що можна готувати в аерогрилі

Аерогриль дає змогу готувати різноманітні страви швидко й без зайвого жиру. У ньому легко зробити хрустку картоплю фрі, курячі крильця, сирні палички, цибулеві кільця та смажені горіхи. М'ясні страви виходять соковитими – від котлет і стейків до запеченої свинини, курки гриль і домашніх шашликів. Любителі риби оцінять філе хека або лосося, креветки в пряних спеціях і кальмари. Овочі теж добре запікаються: баклажани, кабачки, броколі, цвітна капуста чи навіть фарширований перець. Крім того, аерогриль підходить для випічки – у ньому можна приготувати кекси, мафіни, слойки, піцу, а також солодкі страви, такі як фруктові чипси, запечені груші з медом чи шоколадне печиво.

Що може замінити аерогриль

Часто виникає питання: чи варто купувати аерогриль, якщо вже є духовка? Його головна перевага – швидке нагрівання, скорочення часу приготування та економне споживання електроенергії. До того ж, завдяки технології циркуляції гарячого повітря, страви виходять менш жирними. Однак у порівнянні з духовкою аерогриль має менший об'єм, що може бути незручним для великої родини або приготування великих порцій.

Якщо порівнювати з фритюрницею, то аерогриль витрачає до 90% менше олії, роблячи їжу кориснішою. Водночас він не дає ефекту глибокого смаження, як класична фритюрниця, тому хрустка скоринка може бути трохи іншою.

Аерогриль і мультиварка теж мають різне призначення. Мультиварка ідеальна для супів, каш і тушкованих страв, а аерогриль підходить для запікання, випічки та смаження. Ці пристрої радше доповнюють один одного, ніж замінюють.



Що можна готувати в аерогрилі / Фото Unsplash

Чи є в аерогрилів недоліки

Як і будь-яка техніка, аерогрилі мають свої мінуси. Один із головних – обмежений об'єм, що не завжди зручно для великих родин або приготування святкових страв. Деякі користувачі відзначають шум під час роботи через вентилятор, який забезпечує циркуляцію повітря. Також аерогриль займає місце на кухні, що може бути проблемою для власників невеликих кухонь. Окрім того, якісні моделі з розширеним функціоналом коштують дорожче, хоча у перспективі можуть замінити кілька інших пристроїв.

Нові технології: які функції додають у 2025 році

Сучасні аерогрилі постійно вдосконалюються. Популярності набирають моделі з підтримкою Wi-Fi або Bluetooth, що дозволяє керувати процесом приготування через мобільний додаток, отримувати сповіщення про готовність страви та відкривати доступ до бази рецептів. Інноваційним рішенням стали моделі з подвійними кошиками, які дозволяють готувати кілька страв одночасно з різними налаштуваннями температури та часу – це особливо зручно для сімей із різними харчовими вподобаннями. Виробники також покращили догляд за пристроями: більшість деталей тепер можна мити в посудомийній машині.

Відтак, аерогриль стане ідеальним вибором для тих, хто цінує швидкість приготування, хоче зменшити використання олії та зробити раціон кориснішим. Він чудово доповнює кухонну техніку, але не замінює повністю духовку чи мультиварку – скоріше, є їхньою компактною й енергоефективною альтернативою. Для тих, хто часто готує, важливо враховувати розмір моделі, потужність і набір функцій. Якщо ви шукаєте зручний пристрій для швидкого приготування улюблених страв, аерогриль – це практичне рішення, яке зекономить час і електроенергію.

До слова, раніше експерти ROZETKA поділилися покроковою інструкцією, як обрати пральну машину. Фахівці назвали головні критерії, які слід врахувати під час вибору техніки.