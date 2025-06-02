Вітальня – це місце, яке повинно мати стильний вигляд у будь-який час. У цій кімнаті завжди збираються гості, а сім'я проводить багато часу. Відтак, експерти з дизайну радять створювати позачасовий інтер'єр, який не втрачатиме своєї актуальності.

Так, на сьогодні дизайнери виділяють 9 антитрендів, які роблять вітальню застарілою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Декор з великими цитатами

Цитати в рамках чи великі принти на текстилі більше не додають кімнаті шарму, а роблять дизайн неактуальним. Стіни з написами на кшталт "Живи, кохай і смійся", "Люби життя", "Мисли позитивно" тощо тепер здаються антитрендами. Річ у тім, що цими слоганами був переповнений весь простір, тому зараз це має дивний вигляд. Якщо ви прихильник картин з написами, то оберіть цитату з глибшим сенсом.

Меблеві гарнітури з одного набору

Однакові меблеві гарнітури буквально "кричать" про застарілість. Якщо раніше це створювало ефект симетрії, то тепер – це несмак. Натомість дизайнери радять поєднувати різні акценти. Так, не варто боятися крісло іншого кольору та матеріалів чи поєднати меблі різних гарнітурів.

Однакові подушки та пледи

Подушки та пледи додають затишку. Проте їхня одноманітність може зіпсувати простір. Не варто обирати текстиль одного кольору та текстури. Краще поєднати одну текстуру та різні кольори чи візерунки, щоб створити ефект глибини. До прикладу, блакитний ефектно поєднується з помаранчевим.



У вітальні варто поєднувати різні кольори та текстури / Фото Unsplash

Занадто мінімалістичний дизайн

Мінімалізм як тренд поступово відходить у минуле. У цьому стилі часто бракує тепла та індивідуальності, тому нині дизайнери радять позбуватися ефекту "музейності".

Надмірне слідування трендам

У світі чи не щодня з'являються нові тренди у різних сферах. Якщо створювати інтер'єр, враховуючи лише тільки тренди, то вже зовсім скоро вітальня може втратити свій шарм. Крім того, якщо створювати виключно трендовий інтер'єр, то пізніше його буде складніше поєднувати з новим.

Короткі штори

Короткі штори варто залишити у минулому з кількох причин. По-перше, вони візуально зменшують кімнату, по-друге – роблять її непропорційною. Водночас штори до підлоги створюють привабливіший вигляд.



Монохром та мінімалізм втрачають актуальність / Фото Unsplash

Великі люстри

Непропорційно великі люстри для вітальні більше непопулярні. Крім того, молодь відмовляється від одного джерела світла, обираючи натомість багатошарове освітлення. Важливо також брати лампи з теплим світлом, аби додати затишку.

Дивні килими

Обираючи килим для вітальні, важливо врахувати, чи пасує він до загального інтер'єру. Крім того, занадто великий чи замалий килим можуть зіпсувати простір, а дивні принти – можуть "конфліктувати" з дизайном кімнати.

Монохром

Монохромні вітальні з сірим на сірому відходять у минуле. Все частіше дизайнери додають яскравих чи контрастних елементів, аби створити завершену атмосферу кімнати.

Раніше дизайнери назвали 6 типів килимів, які втратили актуальність. Оскільки вони є важливою частиною інтер'єру, то до їхнього вибору слід підходити виважено.