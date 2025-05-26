Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, на думку дизайнерів, є шість типів килимів, які вважають застарілими або просто незручними. Від яких виробів краще відмовитися, розповідаємо далі.

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Килими з довгим ворсом

Хоча колись вони були на піку популярності, сьогодні килими з ворсом асоціюються радше з минулим. Зараз надають перевагу килимам із петельним ворсом, які виглядають охайніше та краще вписуються в сучасні інтер’єри.

Занадто нейтральні кольори

Нейтральні відтінки – це безпечний вибір, але дизайнери радять не зловживати сірим. Світлі однотонні килими, як-от кольору слонової кістки, теж не найкраще рішення – вони легко забруднюються й вимагають особливо ретельного догляду. Краще звернути увагу на тепліші відтінки – вівсяні, бежеві, теплі сірі. Вони затишніші та позачасові.

Однотонні килими без візерунків

Килими без малюнка сьогодні виглядають прісно. На ринку є безліч геометричних, смугастих або декоративних килимів, які додають простору глибини та індивідуальності.

Килими також можуть виходити з моди / Фото Freepik

Кучеряві текстури

Килими, які мають закручену текстуру, втрачають популярність. Сьогодні домовласники частіше обирають чистіші, простіші текстури. Простота візуально "освіжає" простір і легше комбінується з іншими елементами інтер’єру.

Килими з віскози

Віскоза виглядає як шовк, але має свої мінуси. Вона може бути дуже делікатною, легко вбирає воду та забруднення. Якщо ви все ж таки розглядаєте такий варіант – замовте зразок і протестуйте його в реальних умовах.

Килимові покриття від стіни до стіни

Хоча суцільні килими з натуральної вовни раніше вважались класикою, зараз їм віддають перевагу рідше. Вони можуть виглядати застаріло, особливо в сучасних просторах, де важлива багатошаровість і чітке зонування. Натомість краще обрати килим на замовлення, який не доходить до стін – це виглядає більш сучасно.

До слова, хоч не всі моделі є сьогодні актуальними, загалом килим – це інвестиція на роки.