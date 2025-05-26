Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, по мнению дизайнеров, есть шесть типов ковров, которые считают устаревшими или просто неудобными. От каких изделий лучше отказаться, рассказываем далее.

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Ковры с длинным ворсом

Хотя когда-то они были на пике популярности, сегодня ковры с ворсом ассоциируются скорее с прошлым. Сейчас предпочитают ковры с петельным ворсом, которые выглядят опрятнее и лучше вписываются в современные интерьеры.

Слишком нейтральные цвета

Нейтральные оттенки – это безопасный выбор, но дизайнеры советуют не злоупотреблять серым. Светлые однотонные ковры, например цвета слоновой кости, тоже не лучшее решение – они легко загрязняются и требуют особенно тщательного ухода. Лучше обратить внимание на более теплые оттенки – овсяные, бежевые, теплые серые. Они более уютные и вневременные.

Однотонные ковры без узоров

Ковры без рисунка сегодня выглядят пресно. На рынке есть множество геометрических, полосатых или декоративных ковров, которые добавляют пространству глубины и индивидуальности.

Ковры также могут выходить из моды / Фото Freepik

Вьющиеся текстуры

Ковры, которые имеют закрученную текстуру, теряют популярность. Сегодня домовладельцы чаще выбирают более чистые, простые текстуры. Простота визуально "освежает" пространство и легче комбинируется с другими элементами интерьера.

Ковры из вискозы

Вискоза выглядит как шелк, но имеет свои минусы. Она может быть очень деликатной, легко впитывает воду и загрязнения. Если вы все же рассматриваете такой вариант – закажите образец и протестируйте его в реальных условиях.

Ковровые покрытия от стены до стены

Хотя сплошные ковры из натуральной шерсти раньше считались классикой, сейчас им отдают предпочтение реже. Они могут выглядеть устарело, особенно в современных пространствах, где важна многослойность и четкое зонирование. Вместо этого лучше выбрать ковер на заказ, который не доходит до стен – это выглядит более современно.

К слову, хоть не все модели являются сегодня актуальными, в целом ковер – это инвестиция на годы.