Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart это инвестиция, которая будет служить десятилетиями. Почему именно ковры могут стоить дорого и как выбрать лучший вариант и ухаживать за ним, чтобы он оставался в идеальном состоянии, рассказываем далее.

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Почему ковры такие дорогие

Ковры премиум-класса изготавливаются из высококачественных материалов: шерсти, шелка, крапивы или бамбукового шелка. Эти натуральные материалы делают ковер не только долговечным, но и экологическим, хотя и стоят немало.

Также изготовление ковра – это вообще сложный и трудоемкий процесс, особенно если речь идет о ручной работе. Качественные ковры создаются поколениями мастеров, используя традиционные ткацкие техники. Именно поэтому ручные ковры можно сравнить с произведениями искусства, которые просто не могут продаваться за бесценок.

Кроме того, есть еще один из основных показателей качества и стоимости ковра – количество узлов в плетении. Чем плотнее ковер завязан узлами, тем он тоньше и сложнее по узору. Достаточно обратить внимание на нижнюю сторону ковра, чтобы оценить его качество и понять, почему цена немаленькая.

Стоит ли тратить деньги на дорогой ковер

Как объясняют эксперты, качественный ковер – это покупка на всю жизнь. Такие ковры могут даже стать семейной реликвией, поскольку со временем только набирают ценности.

В то же время специалисты советуют инвестировать в традиционные ковры, ведь они никогда не выходят из моды и прекрасно дополняют любой интерьер. Кроме того, такие изделия имеют высокую стоимость при перепродаже.

Качественные ковры являются ценным вложением / Фото Freepik

Что следует учитывать при выборе ковра

Первое и самое важное – это размер. Слишком малый ковер может сделать пространство визуально тесным, тогда как большой – наоборот, объединит все элементы интерьера.

Во-вторых, обязательно нужно обратить внимание на цвет. Дизайнеры рекомендуют не поддаваться соблазну покупать яркие цвета, которые могут быстро надоесть. Лучше выбирать нейтральные оттенки, которые легко сочетаются с разными стилями мебели.

Как ухаживать за ковром

Одно из основных правил ухода – не ходить по ковру в уличной обуви. Это вызывает пятна жира и смолы, которые трудно вывести.

Также если ковер постоянно находится под прямыми солнечными лучами, его цвета могут выгореть. Стоит периодически переворачивать изделие, чтобы равномерно распределять воздействие света.

Кроме того, регулярная очистка должна быть обязательной. Пылесосьте ковер часто, чтобы удалять накопленную грязь, однако не переусердствуйте – чрезмерная чистка может повредить волокна. Вместо этого лучше раз в некоторое время выносить ковер на свежий воздух и вытряхивать его.

Кстати, хотя очистка ковров пылесосом – это часть регулярной уборки, но, как оказывается, этого может быть недостаточно. Важно также делать глубокую очистку ковров.