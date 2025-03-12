Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart це інвестиція, яка слугуватиме десятиліттями. Чому саме килими можуть коштувати дорого та як обрати найкращий варіант й доглядати за ним, щоб він залишався в ідеальному стані, розповідаємо далі.

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Чому килими такі дорогі

Килими преміум-класу виготовляються з високоякісних матеріалів: вовни, шовку, кропиви чи бамбукового шовку. Ці натуральні матеріали роблять килим не тільки довговічним, а й екологічним, хоча й коштують чимало.

Також виготовлення килима – це загалом складний і трудомісткий процес, особливо якщо йдеться про ручну роботу. Якісні килими створюються поколіннями майстрів, використовуючи традиційні ткацькі техніки. Саме тому ручні килими можна порівняти з витворами мистецтва, які просто не можуть продаватися за безцінь.

Крім того, є ще один з основних показників якості та вартості килима – кількість вузлів у плетінні. Чим щільніше килим зав’язаний вузлами, тим він тонший і складніший за візерунком. Достатньо звернути увагу на нижній бік килима, щоб оцінити його якість та зрозуміти, чому ціна немаленька.

Чи варто витрачати гроші на дорогий килим

Як пояснюють експерти, якісний килим – це покупка на все життя. Такі килими можуть навіть стати сімейною реліквією, оскільки з часом лише набирають цінності.

Водночас фахівці радять інвестувати у традиційні килими, адже вони ніколи не виходять з моди та чудово доповнюють будь-який інтер'єр. Крім того, такі вироби мають високу вартість при перепродажі.

Якісні килими є коштовним вкладенням / Фото Freepik

Що слід враховувати при виборі килима

Перше та найважливіше – це розмір. Занадто малий килим може зробити простір візуально тісним, тоді як великий – навпаки, об’єднає всі елементи інтер’єру.

По-друге, обов'язково потрібно звернути увагу на колір. Дизайнери рекомендують не піддаватися спокусі купувати яскраві кольори, які можуть швидко набриднути. Краще обирати нейтральні відтінки, які легко поєднуються з різними стилями меблів.

Як доглядати за килимом

Одне з основних правил догляду – не ходити по килиму у вуличному взутті. Це спричиняє плями жиру та смоли, які важко вивести.

Також якщо килим постійно знаходиться під прямими сонячними променями, його кольори можуть вигоріти. Варто періодично перевертати виріб, щоб рівномірно розподіляти вплив світла.

Крім того, регулярне очищення має бути обов'язковим. Пилососьте килим часто, щоб видаляти накопичений бруд, проте не перестарайтеся – надмірне чищення може пошкодити волокна. Замість цього краще раз на деякий час виносити килим на свіже повітря та витрушувати його.

До речі, хоча очищення килимів пилососом – це частина регулярного прибирання, але, як виявляється, цього може бути недостатньо. Важливо також робити глибоке очищення килимів.