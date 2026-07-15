Занедбана квартира стала дизайнерським офісом: сума ремонту приємно дивує

У Румунії стара орендована квартира, яку власники не хотіли ремонтувати, стала стильним офісом. На перетворення занедбаного житла площею близько 40 квадратних метрів у місті Тімішоарі команда архітекторів витратила приблизно 5 тисяч євро та чотири місяці роботи.

Як зі старої квартири вирішили зробити офіс?

Як повідомляє LoveDeco, над проєктом працювали архітектори AP Design, Atelier LUNE та LIVTectura. Вони хотіли створити не типовий офіс, а простір, який більше нагадував би затишну вітальню для роботи та зустрічей із клієнтами.

Квартира була в поганому стані: на стінах залишилися сліди старих ремонтів, паркет потребував реставрації, у коридорі був зношений лінолеум, а ванною кімнатою майже неможливо було користуватися. Водночас простір мав свої переваги:

високі стелі,

масивний дубовий паркет,

великі вікна та оригінальні дерев'яні двері.

Саме ці елементи архітектори вирішили не приховувати, а зробити частиною нового інтер'єру.



Як змінилася стара квартира / Фото LoveDeco

Скільки коштувало оновлення квартири?

Оскільки квартира була орендованою, усі витрати команда взяла на себе. Загальний бюджет проєкту склав близько 5 тисяч євро. Приблизно 60% цієї суми пішло на будівельні роботи, матеріали та реставрацію існуючих елементів. Щоб вкластися в кошторис, архітектори самі фарбували стіни, керували ремонтом і навіть залучали до роботи друзів та колег.

Які дизайнерські рішення стали головною особливістю інтер'єру?

Однією з головних особливостей проєкту став старий бордовий килим, який уже лежав у кімнаті. Замість того щоб його замінити, дизайнери використали його як основу для всієї кольорової палітри. Бордові акценти повторилися у шторах, ніжках столу, декоративних елементах та освітленні, а світлі стіни допомогли зробити приміщення просторішим.



Килим став яскравим акцентом / Фото LoveDeco

Центром офісу став великий дерев'яний стіл, виготовлений на замовлення. За ним команда працює, проводить презентації та зустрічається з клієнтами. Простір доповнили відкритими полицями, книгами, зразками матеріалів і предметами декору, які архітектори привезли з власних колекцій.

Які кімнати змінилися найбільше?

Найбільших змін зазнали коридор і маленька ванна кімната. У коридорі замінили підлогу та встановили бордову оксамитову штору, яка приховує вхід до кухні й стала одним із головних акцентів інтер'єру. У ванній площею менше одного квадратного метра повністю оновили оздоблення, сантехніку та встановили компактний умивальник. Завдяки новому оформленню навіть дуже маленький простір став функціональним.

Як змінилася стара квартира / Фото LoveDeco

Яка деталь стала символом нового офісу?

Особливе місце в інтер'єрі займає картина із трьома бабками, яку спеціально для архітекторів створила їхня подруга-художниця. Вона символізує трьох партнерів, які об'єдналися для спільної роботи над проєктами. За словами авторів, вони свідомо не намагалися приховати вік будівлі.

Навпаки, старий паркет, дерев'яні двері, високі стелі та окремі недоліки квартири допомогли створити простір із характером, який складно відтворити в новому офісі.